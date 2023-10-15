Alzheimer hastası adamı zorla bakımevine yatırıp arsasına el koydular! Duyduğu itirafa inanamadı: "İnsan kardeşini mal için öldürür mü?"

Her şey Alzheimer hastası yaşlı adamın, iddiaya göre kardeşi tarafından kendine ait bir bakımevine zorla yatırılmasıyla başladı. Arzu Ünal, "Sakın babama bir şey imzalatıp elinden almaya kalkmayın." dese de ters bir yanıt aldı ve babası bakımevinde hayata veda etti. Bu sırada hem arabasına haciz konmuş hem de arsasına el konmuştu. Arzu Ünal'a gelen itiraf şok yaşattı. İşte 100 milyonluk arazi davası!

ZORLA BAKIMEVİNE YATIRILDI, ARACINA HACİZ KONDU

İddiaya göre Arzu Ünal'ın halası, Maltepe'de kendisine ait bir bakımevine 80 yaşındaki Alzheimer hastası adamı zorla yerleştirdi. Buna hiçbir şekilde rızaları yoktu ve süreç böyle başladı. Show TV'ye konuşan Arzu Ünal, "Babama karşı borç seneti düzenletildi bu bakımevi tarafından. Tarafına haciz işlemi uygulanıp arabasına haciz konduğunu öğrendim" dedi.

"SENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ, AĞABEYİMİN MALI"

Arzu Ünal, babası bakımevindeyken hiçbir şekilde yüz yüze temas kuramadı. Sürekli telefonla iletişim kurmasına izin veriyorlardı. Ünal, süreci şöyle anlattı:

"Biz normal ilişkilerimize devam ediyorduk. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Dedim ki 'Sakın babama bir şey imzalatıp elinden almaya kalkmayın.' Bana 'Seni hiç ilgilendirmez, ağabeyimin malı' dedi."

Arzu Ünal bunun nedenini yeğenine sormaya gittiğinde ise aralarında tartışma başladı. O tartışmada yeğeni büyük bir itirafta bulundu ve "Dayımın arsasını ben üzerime aldım" dedi. Arzu Ünal, "Bu itirafı yaptı, gerçekten inanamadım. Arsasın şerefiye değeri yüksek olduğu için yaklaşık 100-110 milyon değerinde." diye konuştu.

"KENDİ ABİSİNİ İHMAL EDEREK ÖLDÜRÜR MÜ İNSAN, MAL İÇİN DEĞER Mİ?"

Babasının durumu ağırlaşırken Arzu Ünal soluğu mahkemede aldı, "Tedavileri, bakımları, takipleri yapılmadığı için öldürüldü. Ben haklı davamdan vazgeçmeyeceğim, sonuna kadar devam edeceğim" dedi ve "Kendi abisini ihmal ederek öldürür mü insan? Mal için değer mi?" ifadeleriyle isyan etti.

