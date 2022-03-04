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Alzheimer'ı durdurmanın anahtarı beyinde değil bağırsaklarda!

04.03.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin Alzheimer'la olan ilgisini ortaya çıkarmak için iki farklı çalışma gerçekleştirdi. İlk çalışmada Alzheimer’ı olan insanların nasıl farklı bir mikrobiyota sahip olduklarını gösterdi. İkinci çalışmada ise Alzheimer hastalarından dışkı örnekleri alınarak incelendi. Ortaya çıkan çarpıcı sonuçlara göre; Alzheimer'ı durdurmanın anahtarı beyinde değil bağırsaklarda saklı.

Alzheimer'ı durdurmanın anahtarı beyinde değil bağırsaklarda!

Alzheimer ile yapılan yeni çalışmalar, hastalığı durdurmanın anahtarının beyinden ziyade bağırsakta yatabileceğini öne sürüyor. Dünyanın dört bir yanından dev bütçelerle gerçekleşen onlarca yıllık çalışmaların sonucunda Alzheimer ile ilgili somut sonuçlar ortaya çıkmamıştı. Alzheimer ile etkili mücadele için çalışmalarına devam eden uzmanlar, bağırsakların 'ilaçlar veya diyet değişiklikleriyle daha kolay etkilenebilecek alternatif bir tedavi yöntemini temsil ettiğini' söyledi.

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BAĞIRSAKLARLA ALZHEİMER ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Bağırsakları Alzheimer'ın gelişimine bağlayan bir dizi araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde bir tıp konferansında sunuldu. Teorik olarak, hastaların bağırsak bakterileri vücuttaki iltihaplanma seviyelerini etkiler ve bu da daha sonra kan akışı yoluyla beyni etkiler. Enflamasyon, Alzheimer'ın gelişiminde önemli bir etken olarak kabul edilir. Alzheimer'ın beyinde plak birikmesiyle tetiklendiği ve sonunda beyin hücrelerinin ölmesine neden olduğu düşünülmektedir.

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Alzheimer'ın mevcut bir tedavisi yok, ancak sinir hücrelerinin iletişim kurarak semptomları azaltmaya yardımcı olmak için piyasada bazı ilaçlar satılıyor. Tedavilerin bağırsakları hedef alacak şekilde geliştirilebileceği ve bu sayede beyindeki durumu iyileştirebileceği umulmaktadır.

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"YENİ BİR ANLAYIŞ İNŞA EDİYORUZ"

Alzheimer hastalarından alınan örneklerin analizine katılan King's College London'dan bir sinirbilimci olan Dr. Edina Silajdžić şunları söyledi: "Çoğu insan, bağırsak bakterilerinin beyin sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi olabileceğine şaşırıyor. Ama kanıtlar artıyor ve bunun nasıl meydana geldiğine dair bir anlayış inşa ediyoruz. Bağırsak bakteri vücudumuzdaki iltihaplanma seviyesini etkileyebilir ve iltihabın Alzheimer'a önemli bir katkıda bulunduğunu biliyoruz."

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Bilimsel araştırmalar bağırsak mikrobiyotasının normal dengesinin bozulmasının perifer ve santral sinir sistemini modüle ederek Alzheimer hastalığı gibi birçok hastalıkla ilişkisini göstermiştir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam için bağırsak mikrobiyotasındaki dengenin bozulmaması gerekmektedir. Uzmanlar bir süredir Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların bağırsakta başlayarak ve bağırsak-beyin aksı vasıtasıyla da beyine sıçradığı tezinin üzerinde duruyordu.

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BAĞIRSAKLAR PARMAK İZİ GİBİDİR

Bağırsakta meydana gelen inflamasyon, ilerki yaşlarda Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Bunun nedeni ise bağırsakta oluşan inflamasyonun endotoksemi, sistemik inflamasyon ve nöroinflamasyona yol açmasıdır. Bağırsak sağlığı Alzheimer hastalığı gibi pek çok nörodejeneratif hastalıktan korunmada yada hastalığın etkin olarak tedavi edilmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle bağırsak florasının normal denge haline getirilmesi önemlidir.

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Bağırsak florasındaki dengenin sağlanmasında doğru probiyotik mikroorganizmaların tercih edilmesi ve bağırsak dostu bir beslenme programına uyulması önemlidir. Unutulmaması gereken nokta, herkesin bağırsak mikrobiyotasının tıpkı parmak izi gibi farklı olduğudur. Bu nedenle de yanlış uygulamalardan kaçınılarak bu alanda uzman kişilerden destek alınmalıdır.


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