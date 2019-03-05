CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz bu ülkede ayrıya, gayrıya düşmeden yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını hep birlikte adaletli bir şekilde kullanmak istiyoruz. Amacımız bu millete hizmet etmek." dedi.

Torun, beraberinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile Fatsa ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Torun, Fatsa'ya Millet İttifakı adayı Ahmet Canbaz'a destek vermek için geldiklerini belirterek, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu ifade eden Torun, "Mutfakta yangın var. Her geçen gün de bu yangın büyüyor. Ama birilerinin derdi hala bizi ayrıştırmada, hala ötekileştirmede, hala başkalaştırmada. Ama ne yaparlarsa yapsınlar neyi söylerlerse söylesinler asla ayrışmayacağız, asla bölünmeyeceğiz, asla başkalaşmayacağız." diye konuştu.

Diğer ittifakın kurdukları birlikteliğe Cumhur İttifakı adını verdiğini kaydeden Torun, "Bizde milletle birlikte olduğumuz için, milletimizle birlikte olduğumuz için, onların bize verdiği talimat üzerine millet birlikteliğini kurduk. Ama bu millet birlikteliğine hakaret ederek dil uzatanlara buradan seslenmek istiyorum. Siz ne derseniz deyin biz bir milletiz ve millet olarak yaşamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.