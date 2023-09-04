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    4. Aman dikkat, bu haberi okumadan sevgili yapmayın! Aşkta en uyumlu burçlar belli oldu

    Aman dikkat, bu haberi okumadan sevgili yapmayın! Aşkta en uyumlu burçlar belli oldu

    04.09.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlar aşk, kariyer ve finansal yönden 4 burcun Eylül ayında şanslı olacağını açıkladı. Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç burçlarının yüzü bu ay gülecek. Öte yandan astrologlar, bir ilişki içerisinde olanlar ile yeni bir aşka yelken açmayı düşünen kişileri uyardı. Aşkta en uyumlu burçlar belli oldu.

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Sevgi, saygı gibi unsurlara dikkat edenler kadar; dış görünüş, meslek ve yaş faktörünü ön planda tutan kişiler de var. Astrologlar en uyumlu ve iyi anlaşan burçları açıkladı.

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    AKREP VE YENGEÇ

    Zıt kutuplar birbirini çeker. Akrep burcu insanı tutkuludur. Yengeçler ise son derece duygusaldır. Bu 2 burca sahip kişiler genellikle iyi anlaşır ve aşk yaşamaları halinde birçok kişinin dikkatini çekerler. Çevreleri imrenerek bakar. Onlar da zaman geçtikçe birbirlerine daha çok kenetlenirler.

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    YAY VE KOÇ

    Cazibe unsurunu aşktan ayırmak imkansızdır. Yay ve Koç burcu bu konuda biribirini çeker. Mükemmel bir uyum yakalarlar. Ayrıca birbirlerine ayna görevi üstlenirler ve harika bir enerjileri vardır.

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    OĞLAK VE BOĞA

    Birbirlerini gözlerinin içine bakarak saatlerce dinleyen bir çifte rastladıysanız Oğlak ve Boğa ikilisi olmaları kuvvetle muhtemeldir. Birbirlerine gerçek bir ruh eşinin vereceklerini yani sonsuz saygı ve sevgiyi sunan bu çift aşklarıyla oldukça konuşulup kıskanılacaklardır.

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    KOVA VE İKİZLER

    İkizler burcu insanı sosyalleşmeyi sever. Kova burcunda da liderlik özelliği vardır. Bu 2 burç birbirlerini tamamladığında şüphesiz mutluluğu bulacaktır.

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    BALIK VE AKREP

    Bu 2 burcun aşkta ve sosyal yaşamda sezgileri çok kuvvetlidir. Onlar neredeyse birbirlerinin aklını, isteklerini, arzularını okuyabilen uyumlu burçlardır. Yüksek tutkuların yanında, bu çift romantizmden kaçmadan aşkı tüm benlikleriyle yaşarlar.

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    TERAZİ VE İKİZLER

    Kararsız yönleriyle bilinen bu 2 burç çok iyi anlaşırlar. Zeki, eğlenceli ve farklıdırlar. Yepyeni bilgileri birbirlerinden edinmek onlar için adeta uyarıcı olacaktır.

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    ASLAN VE YAY

    Bu 2 burç partner olduğunda hem hayaller konusunda hem de mutluluk açısından birbirlerini desteklerler. Bu iki ateş burcu adeta empati ile kuşatılmıştır. Çok eğlencelidirler. Birlikte eğlenceleri daha da katlanır ve üçüncü bir kişi olarak bile kendinizi sürekli bu ikiliyle takılmak isterken bulabilirsiniz.

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    BAŞAK VE BOĞA

    Kaostan uzak, muazzam beklentiler taşımayan Başak ve Boğa burçlar, aşk hayatlarında da bu kolaylığı ve huzuru yakalar. Dürüst ve samimi özellikleriyle öne çıkan bu burçlar birbirlerini bulduklarında uzun süreli bir ilişki için hiç de zorlanmazlar. Evlilikleri uzun sürer.

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    İKİZLER VE KOVA

    Bir İkizler ve Kova ilişkisi tam anlamıyla arkadaşlık tabanlı aşkın karşılığıdır diyebiliriz. Bir İkizler ve Kova birbirlerinin çekim alanına girdikleri anda sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi bir bağ kurabilirler. Bu özel an aşka dönüştüğünde ise onları tutabilmek ne mümkün. Sürekli olarak hareketli, yeni şeyler keşfedilen bu ilişki mutluluğu beraberinde getirir. Ortak arkadaş çevreleriyle partiler, konserler, keyifli sosyal etkinlikler ardı ardına gelir.

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    YENGEÇ VE BALIK

    Yengeç ve Balık iki su grubu burcu! Evren bile onların uyum içinde yaratıldığını kanıtlıyor. Birlikte saçmalayıp birlikte gülebilen, aynı duygusallığı taşıyan, hassasiyetlerini anlayabilen bu iki burç kusursuz bir aşka yelken açar. Aşka aşık bu iki burcun hem duygusal hem cinsel tatmini kaçınılmaz. Mutlu ve naif aile kavramı bu çift için yaratılmıştır.

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    Genç sevgili edinme potansiyeline sahip burçlar belli olduGenç sevgili edinme potansiyeline sahip burçlar belli oldu
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