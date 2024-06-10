Aman dikkat! Denize giren çocuğunuzun vücudunda bu belirti varsa skolyoz olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Bozduman, Dünya Skolyoz Farkındalık Ayı nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. “Radyolojik olarak 10 derecenin üzerinde bir eğrilik tespit edilmesi durumunda skolyoz tanısı konulur” diyen Bozduman, en sık görülen grubun ergenlik çağında olduğuna dikkati çekti, bu durumu da ailelerin çoğunlukla gözden kaçırdığına işaret etti.

“EN SIK ERGENLİKTE GÖRÜLÜYOR”

Türkiye’de skolyoz görülme sıklığının yüzde 1 ila 3 arasında bölgesel olarak değiştiğini aktaran Bozduman, “En sık ergenlikte görülüyor. Genellikle bu çocukları aile hekimleri ya da beden eğitimi öğretmenleri aileleri uyararak bize gönderiyor. En sık semptomu omuz dengesizliği ve kolları ile vücut arasında asimetrinin olması” dedi.

OMURGA ‘S’ VE ‘C’ ŞEKLİNİ ALIYOR

Skolyoz sonucu S ve C şeklinde eğrilikler oluştuğunu ifade eden Bozduman, “Omurga bel ya da sırt bölgesinden eğrildiği zaman ikincil olarak onu kompanse etmek için bir eğrilik daha oluşur. Bu eğrilik ‘S’ halini alır. Aslında problem bir bölgedeyken, ilerleyen yüklemelerle iki bölgeye taşmış olur. ‘C’ eğriliklerde ise bu kompansasyon mekanizması çalışmaz, hasta bir tarafa kaykılarak gelir” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bozduman, skolyoz tedavisine ilişkin ise, “İlk değerlendirilmesinin ardından gerekli radyolojik tetkikleri yaparak tanısını koyup tedavisini seçiyoruz. Tedavi yaşa ve dereceye göre değişir. Küçük yaşlarda sıklıkla fizik tedavi ve korse tedavisi gibi yöntemleri tercih ediyoruz ama belli bir derecenin üzerine çıkan belli yaş gruplarına özel cerrahi yöntemler uygulayabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“DENİZE GİRERKEN ÇOCUKLARINIZIN VÜCUDUNU GÖZLEMLEYİN”

Skolyozda erken tanının önemine işaret eden ve aileleri bu konuda uyaran Bozduman, “Antalya’mız tatil kenti olduğu için, çocuklarımızı vücutları çıplakken görme şansımız artıyor. Burada ailelerin dikkatli bir gözlemi erken tanı ve tedavi birçok çocuğu ameliyat olmaktan kurtaracaktır. Bunun için ailelerin gözlemlemeye dikkat etmesi gerekiyor. Çocukları denize girerken omuz ile kürek kemiklerinin seviyeleri eşit mi, kolları vücutları arasındaki asimetri var mı, kalça dengeleri simetrik mi diye gözlemlemeleri ve bir fark ettikleri zaman mutlaka ortopedi ve travmatoloji uzmanına görünmeleri gerekiyor” dedi.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır





