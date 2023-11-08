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    4. Aman dikkat, hepsi birer şeytan! Aşık olduğuna hemen kanmamanız gereken burçlar belli oldu

    Aman dikkat, hepsi birer şeytan! Aşık olduğuna hemen kanmamanız gereken burçlar belli oldu

    08.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslı olabilir. Fakat günümüzde birçok kişi aradığı aşkı bulamıyor. Astrologlar 3 burcun gönül ilişkilerinde manipülasyon ustası olduğunu söylüyor. İşte aşık olduğuna hemen kanmamanız gereken burçlar...

    Aşk bazıları için çocuk oyuncağı, birçok kişi için de karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Gönül ilişkilerinde manipülasyon ustası olan burçlar açıklandı.

    YENGEÇ BURCU

    AĞLAYAN GÖZLERİNE KANMAYIN!

    Yengeç burçları hem hassas hem de duygusaldır. Pozitif olan bu kişiler auraları ile etkiler. Sevdikleri insanları korurlar ve yaratıcı yönleri son derece gelişmiştir. Fakat konu aşk olunca usta bir manipülatöre dönüşebilirler. Uzmanlar aşk ve tutku söz konusu olduğunda Yengeçlerin ağlayan gözlerinin ardında büyük bir sinsilik ile başka şeyler düşünme becerileri olduğunu vurguluyor.

    AKREP BURCU

    ÇOK İYİ ROL YAPARLAR!

    Akreplerin ise sözlerinden çok ne yaptığına dikkat edilmesi gerekir. Zor aşık olurlar ve partnelerine karşı dünyanın en büyük aşığıymış gibi rol yapabilirler. Bu nedenle bir Akrep ile ilişki yaşamadan önce iyi düşünmelisiniz.

    TERAZİ BURCU

    DAHA İYİSİNİ BULUNCA...

    Teraziler, sevecen ve iyi kalpli olsalar da gönül ilişkilerinde çıkarcı olabilirler. Partnerleri ile çok sevdiğinden değil, elindeki en iyi alternatif bu olduğu için yaşam sürebilirler. Bu yüzden genellikle Terazi burcu insanı daha iyi birini bulduğunda ilişki sona erer.

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