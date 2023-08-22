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    4. Aman dikkat, hepsi birer şeytan! Aşkta manipülasyon ustası burçlar belli oldu

    Aman dikkat, hepsi birer şeytan! Aşkta manipülasyon ustası burçlar belli oldu

    22.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşık olduğunda sadakate önem veren kişiler kadar çapkınlıkları ile nam salan insanlar da var. Astrologlar 3 burcun gönül ilişkilerinde manipülasyon ustası olduğunu söylüyor. Onlarla sevgili olmadan önce iyi düşünün. İşte aşık olduğuna hemen inanmamanız gereken burçlar...

    Aşk komplike bir şeydir. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslı iken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Astrologlar burçların uyum yorumlarını bu yüzden yapıyorlar. Gönül ilişkilerinde manipülasyon ustası olan burçlar açıklandı.

    YENGEÇ BURCU ERKEĞİ - SARILAN VÜCUTLAR

    HER AN USTA BİR MANİPÜLATÖRE DÖNÜŞEBİLİRLER!

    Yengeç burçları hem hassas hem de duygusaldır. Pozitif olan bu kişiler auraları ile etkiler. Sevdikleri insanları korurlar ve yaratıcı yönleri son derece gelişmiştir. Fakat konu aşk olunca usta bir manipülatöre dönüşebilirler. Uzmanlar aşk ve tutku söz konusu olduğunda Yengeçlerin ağlayan gözlerinin ardında büyük bir sinsilik ile başka şeyler düşünme becerileri olduğunu vurguluyor.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    DÜNYANIN EN BÜYÜK AŞIĞIYMIŞ GİBİ ROL YAPABİLİRLER

    Akreplerin ise sözlerinden çok ne yaptığına dikkat edilmesi gerekir. Zor aşık olurlar ve partnelerine karşı dünyanın en büyük aşığıymış gibi rol yapabilirler. Bu nedenle bir Akrep ile ilişki yaşamadan önce iyi düşünmelisiniz.

    TERAZİ BURCU ERKEĞİ - UZANAN MAKAS

    HER ŞEY DAHA İYİ BİRİNİ BULUNCAYA KADAR...

    Teraziler, sevecen ve iyi kalpli olsalar da gönül ilişkilerinde çıkarcı olabilirler. Partnerleri ile çok sevdiğinden değil, elindeki en iyi alternatif bu olduğu için yaşam sürebilirler. Bu yüzden genellikle Terazi burcu insanı daha iyi birini bulduğunda ilişki sona erer.

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