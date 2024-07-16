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Aman dikkat: Klimalar kabusunuz olmasın! 'Sürekli etkisi altındayız' Zatürreye kadar ilerliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.07.2024 14:59
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Sıcak havaların iyice artmasının ardından klima kullanımı da artmaya başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, yaz aylarında artan klima kullanımıyla ilgili olarak vatandaşları uyararak, "Konforumuzu sağlayan klimalar, kabusumuz olmasın” dedi.

Aman dikkat: Klimalar kabusunuz olmasın! 'Sürekli etkisi altındayız' Zatürreye kadar ilerliyor

az aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle klima kullanımı çoğaldı. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural da, vatandaşlara klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.

SÜREKLİ ETKİSİ ALTINDAYIZ"

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Klimanın yanlış kullanımında zararlı etkilerinden kaçılamayacağını dile getiren Dr. Ufuk Ertural, “Malum yaz geldi ve havalar çok sıcak. Aile olarak, biz, çocuklarımız ve büyüklerimiz sıcaktan çok bunalıyoruz. Konforumuzu artırmak için de klimaları kullanmaya başladık. Arabamızda olsun, evimizde olsun, iş yerlerimizde olsun, AVM'lerde olsun klimaların sürekli etkisi altındayız. Fakat bu konforumuzu sağlayan klimalar, kabusumuz olmasın.

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ZATÜRREYE SEBEP OLUYOR

Yanlış kullanımın zararlı etkilerinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Klima kaynaklı enfeksiyonlar, viral, alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulmaları, yüz felci ve klimaya bağlı olarak üreyen bakterilerin bize bulaşarak, zatürreye sebep olması bizi etkileyen etmenlerdir.

BU GRUPTAKİLER ÖZELLİKLEDİKKAT ETMELİ

Özellikle çocuklar, bebekler, yaşlılar, bağışıklığı düşük insanlar üst solunum yolu ve alt solunum yolu ile ilgili klima kullanımında çok dikkat etmelidirler. Bu hastalar risk altındalardır. Klimaların direkt olarak kişinin üzerine üflemesi sonucu kas ağrıları, yüz felci, sinirleri etkilemesi sebebiyle his kaybı oluşabiliyor. Bu da yüzümüzde uyuşukluklara neden olabilir. Klimaların yaydığı tozlar ve soğuk hava kişilerde eğer ki alerjide varsa sıkıntımızı artırarak, bizi kötü durumlara düşürebilir. Astım krizlerine, alerjik krizlere neden olabilir” şeklinde konuştu.

HER YIL DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPTIRILMALI

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Klimaların her yıl düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gerektiğinin altını çizen Ertural, “Alerjik bünyesi olan kişilerin ani ısı değişikliklerinden ve hızlı hava sirkülasyonundan kendilerini korumaları gerekir. Sulu bazlı hava nemlendiricisi olan klimaların yol açtığı bir hastalık olan lejyoner hastalığı, çocuklarda, yaşlılarda ve erişkinlerde her dönem büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu hastalıktan korunmanın yolu da klimaların her yıl bakımlarının yaptırılması gerekiyor.

ISI KONTROL EDİLMELİ

Direkt olarak klimaya maruz kalmamak için ısının düzenli kontrol edilmesi, 22-24 dereceler sıcaklıkta önerimizdir. Hava sirkülasyonunun direkt olarak bizim yüzümüze çarpmamasına özen göstermeliyiz. Mümkünse oda serinledikten sonra odaya girmemiz önerilmektedir. Lejyoner hastalığı insandan insana bulaşmaz fakat bu havalandırma sistemleri direkt kaynaktır. Bu hastalığı da en kolaylaştırıcı etmenlerden biri de sigaradır. Sigaranın özellikle kapalı alanlarda içilmemesini öneriyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zatürre klima Lejyoner hastalığı
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