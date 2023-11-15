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    Aman dikkat, onlardan uzak durun! O burçlar ilişkide Çocuklar Duymasın'ın Dominant Teyze'si Gönül'ü aratmıyor

    15.11.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslı olabilir. Fakat günümüzde birçok kişi aradığı aşkı bulamıyor. Astrologlar bazı burçların ilişkilerde baskın olduğunu belirtip partnerlerine hayatı zehir edebileceklerini vurguladı. Onlar, ilişkide Çocuklar Duymasın'ın Dominant Teyze'si Gönül'ü aratmıyor. İşte dominant özellikleri nedeniyle aşkı çekilmez kılan 4 burç...

    Astrologlar ilişkilerde sorun yaratan baskın burçlar belli oldu. Hükmedici özellikleriyle ön plana çıkan kişiler hayatlarındaki insana her istediğini yaptırıyor. Bu da zamanla aşkın çekilmez bir hal almasına yol açıyor. İşte ilişkilerde baskın davranan 4 burç...

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    KONTROLCÜ OLMALARI İLİŞKİYİ ÇIKMAZA SOKAR

    Oğlaklar ise organizasyon becerileri ile ön plana çıkarlar. Sorumlu ve hırslı olmalarıyla bilinirler. Her konuda çaba gösterir, istikrarlı davranırlar. Bu durum birçok konuda fayda sağlasa da ilişkiler de yıpratıcı olabilir.

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    Oğlakların bunu esneklik ve duygusal duyarlılıkla dengelemesi gerekmektedir.

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    O YÖNLERİ AŞKI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

    Koç burcu insanı özgürlüğüne düşkün ve bağımsızdır. Aynı zamanda baskın özellikleriyle bilinen Koç burçları; liderlik yönlerini ilişkiye taşıdıklarında çekilmez olabiliyorlar.

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    Empati kurmayan, eş ya da sevgilisinin ihtiyaç ve arzularını dikkate almayan kişiler bir ilişkinin sonunu getirebilir.

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    BÖYLE DEVAM EDERLERSE İLİŞKİ KOPMA NOKTASINA GELEBİLİR

    Aslan burçları sorumluluk alan lider özellikleriyle bilinir. Aslanlar birlikte oldukları kişinin kendilerini güvende ve korunmuş hissetmelerini sağlarlar.

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    Fakat baskınlıkları zaman zaman ezici olarak algılanabilir ve bu durum olumsuz bir hal aldığında ilişki kopma noktasına gelebilir.

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    GÜVEN DUYGUSU YARATSALAR DA...

    Akrepler tutkuludur. İradeli, kararlı, koruyucudurlar ve güven veren bir yapıları vardır. Gönül ilişkilerinde baskın olan ve son derece korumacı davranan Akrep burçları bu özelliklerini biraz törpülemelidir.

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    Akrepler, birliktelik yaşadıkları kişinin kendilerini değerli ve anlaşılmış hissetmesine önem vermelidir.

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