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  4. Aman dikkat! Yaz aylarında ortaya çıkıyor, gördüğünüz an kaçın: "Felç olabilirsiniz"

Aman dikkat! Yaz aylarında ortaya çıkıyor, gördüğünüz an kaçın: "Felç olabilirsiniz"

21.07.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almayı sürdürüyor. Mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle doğada, bağda, bahçede yılan ve akreplerin ortaya çıktığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sefer Aslan, "Yaşlılar için öldürücü etkiye sahip olabilir" diyerek uyarıda bulundu.

Aman dikkat! Yaz aylarında ortaya çıkıyor, gördüğünüz an kaçın: "Felç olabilirsiniz"

Meteoroloji'nin açıklamasının ardından sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Uzmanlar da peş peşe uyarılarda bulunuyor. Bunaltıcı bir hal alan havalar ile birlikte yılan ve akrepler gün yüzüne çıkmaya başladı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sefer Aslan, "Akrep ve yılan sokmalarında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diyerek uyarıda bulundu.

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ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN ÖLDÜRÜCÜ ETKİYE SAHİP!

Bu tarz vakalarda hastanelere yapılan başvuruların arttığını belirten uzman isim, açıklamasında "Yılanın ısırdığı yerdeki zehir emilerek boşaltılmamalı. Yılan tarafından ısırılan kişi en hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır." dedi.

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Aslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnsanımız kendisini korumak için, akrep ve yılan yuvalarından, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, kamp, piknik ya da tarlada çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır. Kırsalda ve tatil beldelerinde evi olanlar, akrep ile yılanların girmemesi için kapı ve pencerelerini kapalı tutmalıdır.

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Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Akrep ve yılan sokması sonrası ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve canlının türlerine göre değişiklik gösterebileceği gibi zehirli yılan ve akrep sokmaları özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar için öldürücü etkiye sahip olabilir"

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HAVALE VE FELCE NEDEN OLABİLİR!

Akrep veya yılan ısırmaları sonucunda nelerin yaşanabileceğine de değinen uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı, ödem, iltihaplanma, kızarma, morarma, adale krampları, titreme ve karıncalanma, huzursuzluk ve havale ve felç görülebilir. Böyle bir durumda akrep ve yılanın sokmuş olduğu vücut bölgesi hareket ettirilmemeye çalışılır ve yatar bir pozisyonda tutulur. Sonrasında hemen yaralı bölgeye soğuk uygulama uygulanır ve kişinin kan dolaşımının engellenmemesi sağlanarak yaralı bölgeye bandaj sarılır, yaranın üzerinde herhangi bir müdahale uygulanmaz"

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yılan akrep ağustos temmuz yaz ayları

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