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Amasya'da baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

19.07.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Boğulan Levent (3) ve Havvanur (9) kardeşlerin cansız bedenlerinin el ele tutuşmuş vaziyette baraj gölünden çıkarıldığı belirtildi. Minik Levent'in ise dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Amasya'da baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan, Levent (3) ile Havvanur (9) kardeşler, babaanneleri Sultan (50), amcaları Emrullah (19) ve halaları Elif Cenik'in cenazeleri, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Suluova ilçesinde bulunan evlerine getirilen aile bireyleri için helallik verildi.

Büyük üzüntü yaşayan Levent ve Havvanur kardeşlerin annesi Güllü ve babası Beytullah Cenik'i, yakınları teskin etmeye çalıştı.

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"YEĞENLERİNİ DE ALDIN GİTTİN"

Taziyeleri kabul ettiği sırada güçlükle ayakta durabilen baba Beytullah Cenik, çocukları, annesi ve kardeşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Cenik, kardeşi Emrullah'ın tabutunun başında, "Yeğenlerini de aldın gittin, babama selam söyle" diye konuşması yürek dağladı.

Anne Güllü Cenik ise cenaze aracının arkasından ağıt yaktı. Cenazeler, kılınan namazın ardından aile kabristanlığı'na defnedildi.

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Hicret Camisi'ne getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazlarının ardından Suluova Şehir Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Cenik ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

YÜREK YAKAN DETAY

Levent ve Havvanur kardeşlerin cansız bedenlerinin, el ele tutuşmuş vaziyette baraj gölünden çıkartıldığı vurgulandı. Levent'in ise dün doğum günü olduğu öğrenildi.
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Kentte dün çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ünün de suya girip kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmış, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. (AA)

Amasya'da baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin cansız bedeni bulunduAmasya'da baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin cansız bedeni bulundu


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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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