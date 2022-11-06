Amasya’da feci kaza! Otobüs, TIR'ın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Rıza A.’nın kullandığı tırın üzerindeki iş makinesine çarptı.

Feci kazada Güler Güneş (52) isimli yolcu otobüsün ön camından fırlayıp yola düştü. O sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün ezdiği Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yolcu otobüsündeki 2’si ağır 10 yaralı, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

