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Amasya’da feci kaza! Otobüs, TIR'ın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

06.11.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsünün, iş makinesi taşıyan tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada otobüsten yola fırlayan yolcunun başka bir otobüsün altında kalarak can verdiği ortaya çıktı.

Amasya’da feci kaza! Otobüs, TIR'ın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Rıza A.’nın kullandığı tırın üzerindeki iş makinesine çarptı.

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Feci kazada Güler Güneş (52) isimli yolcu otobüsün ön camından fırlayıp yola düştü. O sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün ezdiği Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yolcu otobüsündeki 2’si ağır 10 yaralı, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

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