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  4. Amasya'da korkutan kaza! Kontrolden çıkan araç büfeye daldı

Amasya'da korkutan kaza! Kontrolden çıkan araç büfeye daldı

25.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki büfeye daldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yaralanın olmadığı kazada bir müşterinin 10 saniye önce büfeden çıktığı görüldü. Otomobilin çarptığı eşyalar büfe sahibinin üzerine fırladı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Batuhan K. yönetimindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Ardından hızla Erdem Kutbay’ın işlettiği büfeye daldı.

Cam çerçeveyi kıran otomobil, dolapları önüne katarak tezgâha çarparak durabildi. Sürücü, yanındaki 2 kişi ve büfe sahibi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

10 SANİYE İLE KURTULDU

Kazadan 10 saniye önce ekmek alan müşterisinin alışveriş yapıp dışarı çıktığını anlatan büfe sahibi Erdem Kutbay, “Müşterimin gitmesinden 10 saniye sonra kaza oldu. Ben oturuyordum. Savrulan ürünler, eşyalar üzerime geldi” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya
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