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  4. Amasya'da trafik kazası! Otomobil ve minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Amasya'da trafik kazası! Otomobil ve minibüs çarpıştı: 17 yaralı

01.07.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da otomobil ve minibüsün karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası! Otomobil ve minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Onur Güleç idaresindeki minibüs, Kırca mevkisinde Mustafa Tekin'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gümüşhacıköy ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

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trafik kazası Amasya

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