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  4. Amasya'da vahşet! Köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi

Amasya'da vahşet! Köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi

19.08.2024 17:45
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kişi köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi. Olay, motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Amasya'da köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götüren bir kişi, motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ!

Suluova ilçesi Ayrancı köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Olayı gören motosiklet sürücüsü Ü.B., yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi.

DHA’ya konuşan Ü.B., “Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği gördüm. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'davara gitmiyor’ cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Suluova motosiklet
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