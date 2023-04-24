Amasya'da zincirleme trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) çifti yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Çavundur Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Hikmet D. yönetimindeki otomobil ve Süleyman Y. yönetimindeki otomobil ile Erkan K. yönetimindeki otomobil kavşakta zincirleme kazaya karıştı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Recep Yıldırım yaşamını yitirirken, eşi Cemile Yıldırım, Aynur Y., Süleyman Y., Taha M.K., Erkan K., Mustafa M., İskender A., Hikmet D. ve Habibe Ö. yaralandı.

Recep Yıldırım'ın eşi Cemile Yıldırım da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

