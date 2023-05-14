AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK AMASYA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

Amasya seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy verme işleminin ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından yakından takip edilecek. 14 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy veren seçmenler akşam saatlerinde yayımlanan verileri inceleyecekler. Göynücek seçim sonuçları, Gümüşhacıköy seçim sonuçları, Hamamözü seçim sonuçları, Merkez seçim sonuçları, Merzifon seçim sonuçları, Suluova seçim sonuçları, Taşova seçim sonuçları Mynet.com'da olacak. Amasya seçim sonuçları internette araştırılıyor. İşte, Amasya seçim sonuçları ekranı...

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Amasya seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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