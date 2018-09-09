Amasya'da otomobille panelvan çarpıştı: 7 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Muhammed Coşkun'un (29) kullandığı 67 TV 376 plakalı panelvan, Kolay Köyü yolu kavşağında Halil Varol'un yönetimindeki 28 DB 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle panelvan devrildi. Kazada sürücülerle panelvandaki Esra (27), çocukları Mücahit Bilal (1) ve Zeynep Coşkun (4) ile otomobildeki Ozay Çalışkan (35) ve Merve Varol (20) yaralandı.

Ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Coşkun ile çocukları Mücahit Bilal ve Zeynep Coşkun, ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

