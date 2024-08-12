Amatör Denizci Belgesi nedir, nasıl alınır? Amatör Denizci Belgesi başvurusu ve şartları

Denizcilik alanında çalışmak, hayatlarını bu alanda edindikleri bir meslek ile kazanmak isteyen kişiler bazı eğitimlerden geçmekle yükümlüdürler. Alacakları eğitimin ardından sahip olma hakkı kazandıkları bazı belgeler ile bu alanda çeşitli görevler yapabilirler. Amatör Denizcilik Belgesi kısaca ADB de bu belgelerden biridir. Bu belgeyi almak için çeşitli şartları yerine getirmek gerekir.

Amatör Denizci Belgesi nedir?

ADB ya da Amatör Denizci Belgesi en kısa tanımı ile bir tekne ehliyeti olarak açıklanabilir. Tekne kullanmak isteyen kişiler tekne kullanabilmek için eğitim almak ve bu belgeyi edinmeye hak kazanmak zorundadırlar.

Bu belge Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UDHB) tarafından verilir. Karayollarında kullanılan araçlarda olduğu gibi denizde de araç kullanmak için çeşitli belgelere ve bilgilere sahip olmak gerekir. Bu nedenle ADB tekne kullanmak için ehliyet şeklinde de tanımlanır.

Amatör Denizci Belgesi nasıl alınır?

Bir tür tekne ehliyeti olan Amatör Denizci Belgesi almak için atılması gereken bazı adımlar bulunur. Bir kişi amatör denizci belgesine sahip olabilmek için öncelikli olarak bu konuda eğitim almalıdır. bunun dışında:

Aldığı eğitimlerin sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlarda belli bir oranda başarılı olmak

Deneyimli bir kaptan ile birlikte denize açılarak kaptandan geçerli not almak

Amatör denizci belgesi alabilmek için belirlenmiş olan tüm koşullara sahip olmak

Amatör Denizci Belgesi şartları nelerdir?

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkisinde verilebilen Amatör Denizci Belgesi şartları şu şekildedir:

En az ilkokul seviyesinde eğitim almış olmak

En az 14 yaşına girmiş olmak

Sabıka kaydı bulunmamak

UDHB (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) tarafından açılan sınava girerek belge almaya hak kazanmak

Tekne kullanmak için herhangi bir sağlık engeline sahip olmamak

Amatör Denizci Belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Amatör Denizci Belgesi başvurusu yapabilmek için de bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartların başında başvuru yapacak olan kişinin en az 14 yaşında olması gelir.

Sağlık muayenesinden geçmiş olmak, girilen sınavlarda belli bir başarı yüzdesi elde etmek en az ilkokul derecesinde eğitimden geçmiş olmak ve hiçbir sabıka kaydı bulunmamak da başvuru için gerekli koşullar arasında yer alır. Sınava giriş için yapılan başvuru genellikle en fazla 2 gün içinde onaylanır ve kişiye dönüş yapılır.

Amatör Denizci Belgesi almak için ne yapmalıyım?

Tüm koşulları yerine getiren ve gerekli adımları atan kişiler tekne ehliyeti ya da asıl adı ile Amatör Denizci Belgesi alabilmek için şu aşamaları da yerine getirmelidir:

Eğitim için kayıt yaptırmak (UDHB tarafından düzenlenen eğitimler)

Sınav için gerekli belgeleri tamamlayıp başvuru işlemini sistem üzerinden gerçekleştirmek

Girilen sınavda yeterli bir puan almak

Belirtilen harç tutarını yatırmak

Liman müdürlüğünden tekne ehliyetini teslim almak

ADB ile kaç metre tekne kullanılır?

Birkaç aşamadan oluşan eğitimleri alan ve gerekli olan sınavları belirtilen puanlara göre geçen kişiler son birkaç işlemi de yerine getirdikten sonra ADB alabilirler. Bu belgeyi almaya hak kazanan kişiler tekne ehliyeti sahibi de olmuş olur.

Amatör Denizci Belgesi sahibi olan kişiler özel tekneleri idare ya da sevk edebilme yetkisine sahip olurlar. Ayrıca 24 metreye kadar tekneleri kullanabilirler. Çeşitli etkinliklerde bu ehliyetin geçerliliğinden faydalanabilirler.