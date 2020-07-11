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Amazon, çalışanlarına TikTok'u 'yanlışlıkla' yasaklamış

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2020 07:05 | Son Güncelleme

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, TikTok programını telefonlarından silmeleri için dün çalışanlarına gönderdiği e-postanın "yanlışlık" sonucu iletildiğini bildirdi.

Amazon, çalışanlarına TikTok'u 'yanlışlıkla' yasaklamış

Söz konusu e-postanın gönderilmesinden bir kaç saat sonra Amazon sözcülüğünden yapılan açıklamada, ''Bu sabah çalışanlara gönderilen e-posta yanlışlıkla paylaşılmıştır.'' denildi.

Açıklamada, Amazon'un TikTok konusundaki yaklaşımında şu an herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Şirket tarafından çalışanlara gönderilen ilk e-postada, "Güvenlik nedeniyle Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız, TikTok'u silmelisiniz." ifadesine yer verilmişti.

Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulaması hakkında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da salı günü, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda ABD'li uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

(AA)

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