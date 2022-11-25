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Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

24.11.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Laptop ya da notebooklar oldukça hassas ürünler ve sık sık elde taşınıyorlar, bu sebeple onları ekstra koruma altına almak gerekebiliyor. Özellikte dizüstü bilgisayarlar evden işe, okuldan kütüphaneye sürekli taşınma hâlinde olduklarından darbelere ve sıvı, toz, kir gibi dış etmenlere karşı korunmaları gerekebiliyor. Eğer bilgisayarınızın görünümünü yenilemek ve korumak için özel bir kılıfa ihtiyacınız varsa sizin için listelediğimiz şu an indirimde olan ürünlere göz atabilirsiniz.

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Fermuarlı, mıknatıslı, suni deri, keçe, yumuşak plastik… Dizüstü bilgisayarlar için kullanım alışkanlıklarına ya da kişisel tarza uygun çeşit çeşit kılıf bulunuyor. Her yerde karşımıza çıkan bu kılıflar, bilgisayar modellerine göre ayrılabiliyor. Siz de uygun bir kılıf seçerek hem kişisel bilgisayarınızın görünümü yenileyebilir hem de onu dışardan gelebilecek darbelere karşı koruma altına alabilirsiniz. Şu an indirimde olan modelleri sizin için seçtik. İşte o ürünler!

1. Klasik kılıftan vazgeçmek istemeyenlere: Monster Notebook Kılıfı 15 inç

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

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Sıvı geçirmeyi engelleyen neopren kumaşı, darbeleri ve çizilmelere karşı korunaklı bombeli pedleri ile bilgisayarınızı olumsuz dış etkenlerden koruyan 15 inç bilgisayarlar ile uyumlu Monster Notebook Kılıfı ile tanışmalısınız. Sade ve şık tasarımı ile her yaşa hitap edebilen kılıf, düz siyah zemin üzerinde markanın logosunu ve amblemini taşıyor. Fermuar kısmı da logonun ambleminden tasarlanmış. Hafif ve kullanışlı kılıfı notebook bilgisayarınızı güvende tutabilmek ve okulda, işte ya da istediğiniz her yere rahatça taşıyabilmek için gönül rahatlığıyla edinebilirsiniz.

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2. Deri görünümlü bir kılıf arayanlar için: Cantaş Store 13-14 inç Laptop Kılıfı

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Cantaş Store 13-14 inç Laptop Kılıfı ile bilgisayarınız hem güvende olacak hem şıklığıyla dikkat çekecek! Yüksek kaliteye sahip premium nova, suni deri malzemeden el işçiliği ile üretilir. Fermuar yöntemi ile açılıp kapanan laptop kılıfı, 13 veya 14 inç bilgisayarlar için uyumlu bir ölçüye sahip. Kılıfın içinde şarj cihazı, telefon, kulaklık, dergi ve benzeri ürünler saklayabilmek için tasarlanan bir göz de bulunuyor. Böylece kılıf bilgisayarınızı da aksesuarlarınızı da aynı anda rahatça taşıyabilmenize imkân veriyor. Şıklığı ve konforu bir arada sunan bir laptop kılıfı arıyorsanız mutlaka bir göz atmalısınız!

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3. Şık tasarımıyla göze çarpan: Sølmo Tasarım Dizüstü Bilgisayar Çantası

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Oxford kumaştan üretilen dış yüzey, darbelere karşı direnç sağlarken flanel iç dolgusuyla da çizilmelere ve sıvılara karşı yüksek koruma sunan Sølmo Tasarım Dizüstü Bilgisayar Çantası; 13-13,3 inç boyutundaki tüm bilgisayarlar için uyumluluk gösterir. Şık tasarımıyla göze çarpan kılıfın düz renk zemini üzerine deri malzemeden üretilen marka logosu yer alır. Kum rengine sahip bilgisayar kılıfının petrol ve koyu gri olarak iki farklı seçeneğinin daha olduğunu belirtelim. Son derece kaliteli malzemelerden üretilen ve şık bir duruş sergileyen ürüne bir şans verebilirsiniz.

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4. Kompakt tasarımlardan hoşlananlar için: Omnpak 13.3 İnç Dizüstü Bilgisayar Kılıfı

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Poliüretan suni deriden üretilen Omnpak 13.3 İnç Dizüstü Bilgisayar Kılıfı, bilgisayarınızı olumsuz dış etkenlerinden korumasının yanında stant olarak kullanılabilme özelliği ile dikkat çeker. Çalışırken ya da video izlerken işinize yarayabilecek bu ergonomik özellik, ürünün kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni. Ekran ile göz arasındaki mesafenin doğru ayarlanmasına yardımcı olan kılıf, uzun süreli kullanımlarda maksimum konfora ulaşılmasını sağlıyor. Ürün stant olarak kullanıldığında bilgisayar kaynaklı ısıyı yayma özelliğine de sahip. Ayrıca ürünü mouse pad olarak da kullanabilmek mümkün.

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5. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Herschel Laptop Kılıfı Spokane Sleeve 14 inç

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Bilgisayarınız 14 inç ise Herschel Laptop Kılıfı'nı mutlaka edinmelisiniz. Dizüstü bilgisayarlar için koruma ve kolay taşınabilme özelliği sunan bu model, gizli manyetik kapatmalara sahip. Açma kapaması son derece kolay bir kullanıma sahip olan bilgisayar kılıfı, hafif yapısı sayesinde rahatça taşınabiliyor. Kılıfın iç astarı dolgulu polar kumaştan üretilmiş. Ürünün siyah mermer desenli ve gri olarak iki farklı rengi daha bulunuyor. Herschel kalitesini ve şıklığını deneyimlemek için ürüne bir göz atabilirsiniz.

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6. Işıl ışıl bir seçim: BloominBag Parlement Nights 15 inç Laptop Kılıfı

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Göz alıcı renklerden ve parıltılı kumaşlardan hoşlananlar için ideal bir kılıf olarak BloominBag Parlement Nights 15 inç Laptop Kılıfı'nı önerebiliriz. Kılıf, sim detaylarıyla hareketlenen parlament mavisi renk ve suni derinin birleşiminden meydana geliyor. Mouse, şarj kablosu ve diğer aksesuarları bilgisayar ile birlikte taşıyabilmenize olanak veren bir ön cebe sahip. Tasarımda yer alan özel iç astar ise bilgisayarı dış etkenlerden korumaya yardımcı oluyor. Oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan kılıfı edinerek tarzınızı yansıtabilir ve bilgisayarınızı da daha korunaklı bir biçimde muhafaza edebilirsiniz.

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7. Klasik tarzı benimseyenlere: Classone S56089MB Avangart 15,6 inç Uyumlu Kılıf

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Keçe ve suni deriden üretilen Classone Avangart 15.6 inç uyumlu kılıfın keçe kısmı mor ve suni deri bölümü ise bordo renkte tasarlanmış. Klasik ve spor tarzı bir arada kullanmak isteyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği bu şık görünümlü bilgisayar kılıfı, elde taşınmak için de elverişli. Kapak kısmı cıtcıtlı bir yapıya sahip. Ürünü ister dizüstü bilgisayarlar ister tablet bilgisayarlar ile kullanabilmek mümkün. İki ayrı yapıdaki kumaştan üretilen kılıf, bilgisayarı darbelere ve toza karşı koruyor olsa da suya karşı koruma özelliği bulunmuyor.

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8. Sade ve şık: McStorey HardCase Kristal Parmak izi Bırakmaz Koruyucu Kılıf

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Soft renk tonu ile dikkatleri üzerine toplayan McStorey HardCase kılıf parmak izi bırakmayan termoplastik poliüretan maddesinden üretilmiş. Uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip olan şeffaf kılıf, bilgisayarın kendi dış yüzeyini ve amblemini tamamen kapatmadan kullanılmasını sağlıyor. Ancak ürün sadece MacBook Air A1932, A2179, A2337 modellerinde uyum gösteriyor. Bu sebeple ürünü edinmeden önce kendi bilgisayarınızın ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bilgisayarınızı sıvılardan ve tozdan koruyan özel kılıf, herhangi bir zararlı madde barındırmayan kırılmaz, hafif ve esnek bir yapıya sahip.

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9. Rengarenk bir seçenek: Herschel Anchor Pixel Floral Dizüstü Bilgisayar Kılıfı

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Renkli tasarımlardan hoşlananlara özel bir kılıf arıyorsanız doğru yerdesiniz! Herschel Anchor Pixel Floral Dizüstü Bilgisayar Kılıfı bilgisayarınıza farklı bir boyut kazandırmak için özel olarak tasarlandı. Görsel olarak farklılık katan ürün aynı zamanda bilgisayarı olumsuz dış etkenlerden de koruma özelliği sunuyor. Fermuarlı kapatma özelliği bulunan kılıf, 13 inç ve altı bilgisayarlara uyum gösteriyor. İçindeki dolgulu polar astar, bilgisayarı darbelerden korumaya yardımcı oluyor. Piksel görünüme sahip, çiçek desenli bu özel bilgisayar kılıfını ister sevdiklerinize hediye edin ister kendiniz kullanın.

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10. Bilgisayarınız yaz kış çiçek açsın: McStorey MacBook Air A1369, A1466 Uyumlu Koruyucu Kılıf

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Yeşil yaprak ve pembe çiçekleriyle göze hitap eden McStorey MacBook Air Kılıf, çiçek desenlerinden vazgeçemeyenler için en güzel seçeneklerden biri olabilir. Kaliteli termoplastik poliüretan malzemesinden üretilen ve hafif esnek yapıda olan kılıfı bilgisayarınıza takıp rahatça kullanabilirsiniz. Ürün, 13 inç boyutundaki bilgisayarınızı hafif şiddetteki darbelerden, çiziklerden, kir ve tozdan korumaya yardımcı olur. Yazı hatırlatan bu özel kılıfı tercih ederek bilgisayarınızın alışılageldik görüntüsüne yeni bir nefes kazandırabilmeniz mümkün. Bu renkli tasarıma sahip ürünü dilerseniz sevdiklerinize hediye olarak da sunabilirsiniz.

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11. Sıra dışı tasarımıyla: Samsonite Uniseks Laptop Kılıfı

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Gönlü sadelikten yana olanların hoşuna gidebilecek özel bir kılıfı sizlerle tanıştıralım. Samsonite Uniseks Laptop Kılıfı, 15.6 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlar için en kaliteli seçeneklerden biri. Kılıfın dış yüzeyi koyu, içi ise gök mavisi renginde tasarlanmış. Mavi renk detaylara sahip kılıfın iç astarı çizilmelere karşı yumuşak polardan üretilmiş. Mouse, mousepad, şarj kablosu ve Bluetooth kulaklık gibi aksesuarların da bilgisayar ile birlikte taşınabilmesi için kılıfta özel bölmeler yer alıyor. Siyah ve mavinin uyumunu yansıtan bu şık kılıfa şans vererek bilgisayarınızın dış etkenlerden korumasını sağlayabilirsiniz.

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12. Rengârenk bir tasarım: Unico Sert Koruyucu Kapak

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Macbook Air 11 ve 11.6 inç modelleri ile uyum gösteren capcanlı ve modern görünümlü bir kılıfa ne dersiniz? Unico Sert Koruyucu Kapak, farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Üç boyutlu renkli kare desenden oluşan kılıf, polikarbon malzemeden üretilmiş. Bu malzemenin özelliği ise ince ve esnek olması. Böylece kılıf, bilgisayarınızda kaba bir duruş sergilemez. Dokunduğunuzda ise mat bir dokunuş hissiyatı verir. Bu sebeple elde taşırken kaymaz. Bilgisayarınıza rengârenk bir görünüm kazandırmak ve onu korumaya almak isterseniz ürünü deneyebilirsiniz.

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13. Pembe tutkunlarına: Mushui MacBook Air 13.6 inç Kılıf

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Sadece MacBook Air 13.6 inç bilgisayarlar için özel olarak tasarlanan kılıf ile tanışmalısınız! Farklı ürünlerin bir arada sunulduğu ürünün içeriğinde; baskı desenli üst kılıf, alt kılıf, ekran koruyucu, klavye kılıfı, toz tapası yer alıyor. Bilgisayarınıza baştan aşağı tam koruma sağlayan ürün, mermeri andıran özel deseniyle şık bir görünüm yakalamanızı sağlıyor. Plastik malzemeden üretilmiş olan ürün sayesinde bilgisayarınızı kirden, tozdan ve sıvılardan koruyabilirsiniz. Uygun modelde bilgisayara sahipseniz değerlendirmeye alabileceğiniz son derece özel bir ürün!

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14. Sade ve kullanışlı: Acer Koruyucu Kılıf

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

15,6 inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için uygun olan, dolgu malzemeli ana bölmeye ve bilgisayarın aksesuarlarını koyabilmek için dizayn edilen özel yan cebiyle Acer Koruyucu Kılıf; fermuarlı bir kullanım sunuyor. Ürünün özel malzemesi, bilgisayarı suya ve toza karşı koruyor. Koyu gri renkteki kılıf, şık ve sade tasarımlardan hoşlananlar için ideal. İster okulda ister iş ortamınızda rahatlıkla kullanıp yanınızda taşıyabileceğiniz özel kılıf, oldukça hafif bir yapıya sahip. Siz de bilgisayarınız için sade tasarıma ve yüksek koruyuculuğa sahip bir bilgisayar kılıfı arıyorsanız ürüne şans verebilirsiniz.

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15. Farklı bir tasarım: HP Borse Notebook Custodia

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

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Ters çevrilebilir tasarımıyla farklılık yaratan HP Borse Notebook Custodia ile dizüstü bilgisayarlarınızı rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. 34 santimetre uzunluğa sahip tüm cihazlar için uygun olan ürün, çift yönlü tasarımıyla da farklı desenlerle kullanım olanağı sunuyor. Kılıfın bir tarafı düz, bir tarafı gri ve siyah geometrik desenden oluşuyor. Bilgisayarı saran bir yapıya sahip olan ürün, uygun boyutlardaki cihazlarınızı dış etkenlere karşı koruyor. HP markasına ait bu kaliteli kılıf sayesinde dizüstü bilgisayarınızı çantanıza atıp gönül rahatlığı ile taşıyabilirsiniz.

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