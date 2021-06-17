Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?

Prime Day kapsamında Amazon kullanıcılarını heyecan verici süprizler bekliyor. Prime Day esnasında, Prime üyelerine özel indirimlerin yanı sıra bir konser serisi sunulacak! Sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin, Prime Day kapsamında gerçekleştirilecek Prime Day Show ile tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak. Üç bölümlük Prime Day Show, 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak.
Amazon Prime Day'in ne olduğunu, Prime avantajlarının neler olduğunu ve bunlardan kimlerin faydalanabileceğini merak ediyorsanız bu yazımızda bunları sizin için derledik.
Prime üyelik, dünyaca ünlü online satış platformu olan Amazon’un kendi platformlarında kullanıcılarına ayrıcalıklar sunduğu bir özelliktir. Tek ve standart olan bu üyelik kapsamında, alışverişten film ve dizi izlemeye kadar pek çok alanda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca birbirinden avantajlı kampanyaların ve sınırsız içeriklerin bulunduğu bu platformun ücreti sadece 7.90₺. İlk ay ücretsiz deneme sürümü sayesinde, Amazon’un tüm avantajlarını yakından deneyimleyebilirsiniz. Üyeliği sonlandırmak istediğinizde diğer ay için ücret yenilenmesi yapılmaz.
Prime üye olduğunuzda edineceğiniz en önemli ayrıcalıklardan biri online alışveriş öncesi ve sonrasındadır. Prime indirimleri sayesinde yüzlerce ürüne çok uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Her gün içeriği değişen “Günün Fırsatları” kısmını kontrol ederek indirimli ürünleri görebilir ve kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Bunun yanı sıra, hızlı teslimat veya aynı gün teslimat gibi özelliklerden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bu sayede aldığınız ürünü günlerce beklemenize gerek kalmadan ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
Bu üyelik kapsamında Prime Video ile dünyaca ünlü film, dizi ve belgesellere de ulaşabilirsiniz. Her hafta yeni gelen içeriklerle kataloğunu zenginleştiren Amazon’da birçok ödüllü filmin yanı sıra Amazon özel yapımlarını da altyazı ve dublaj seçenekleriyle izleyebilirsiniz. Her ay üyeliğiniz ile Prime Video da yenilenir, film ve dizi izlemenin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
Saymakla bitmeyen Prime üyeliğinin bir diğer avantajı da her ay ücretsiz bir oyuna erişebilmeniz. Prime Gaming adını alan bu uygulamada her ay üyeliğiniz yenilendiği gibi bir yeni oyuna da ücretsiz şekilde sahip olabiliyorsunuz. Sadece ücretsiz oyun değil, oyun içinde kullanabileceğiniz özel ganimetler de kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Twitch’te de geçerli olan bu üyeliğiniz sayesinde istediğiniz yayıncıya her ay abone olabiliyorsunuz. Ayda sadece bir yayıncıya Prime abonesi olarak, chat kısmında abonelere özel sohbetlere katılabilir ve yayıncının size sunacağı avantajlardan yararlanabilirsiniz.
##Amazon Prime Day’i sakın kaçırmayın!
Her ay üyeliğiniz yenilendiğinde elde edeceğiniz ayrıcalıkların yanı sıra 17 Haziran’da yayımlanacak Amazon Prime Day Show’u dünya ile beraber aynı saatte izleyebilirsiniz. Ardından 21-22 Haziran’da gerçekleşecek Amazon Prime Day’de üyeliğin sayesinde muhteşem indirimlerden yararlanma fırsatı elde edebileceksiniz. Bedava ve hızlı kargo sayesinde ek bir ücret ödemeden ihtiyacınız olan ürünlere ulaşabileceksiniz.
Siz de hala Amazon Prime üyesi değilseniz, hesabınızı hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Kredi veya banka kartınızı hesabınız ile eşleyerek ayda sadece 7.90₺’ye bu eşsiz ayrıcalıkların tadına varabilirsiniz. Online alışverişte dünya devi olan Amazon’nun ödeme sırasındaki üst seviye güvenlik önlemleri sayesinde kart bilgilerinizi paylaşmaktan çekineminize gerek yok. Memnun kalmadığınız zaman, üyelik yenilenme tarihinden önce üyeliğinizi iptal ettiğiniz takdirde hesabınızdan beklenmedik para çekimleri ile de karşılaşmayacaksınız. Unutmayın, bu harika fırsatları deneyimlemek için ilk ay üyeliğiniz ücretsiz!
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