Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?

Prime Day kapsamında Amazon kullanıcılarını heyecan verici süprizler bekliyor. Prime Day esnasında, Prime üyelerine özel indirimlerin yanı sıra bir konser serisi sunulacak! Sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish , H.E.R ve Kid Cudi’nin, Prime Day kapsamında gerçekleştirilecek Prime Day Show ile tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak. Üç bölümlük Prime Day Show , 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak.

Prime’a özel fırsatları kaçırmayın!

Prime üye olduğunuzda edineceğiniz en önemli ayrıcalıklardan biri online alışveriş öncesi ve sonrasındadır. Prime indirimleri sayesinde yüzlerce ürüne çok uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Her gün içeriği değişen “Günün Fırsatları” kısmını kontrol ederek indirimli ürünleri görebilir ve kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Bunun yanı sıra, hızlı teslimat veya aynı gün teslimat gibi özelliklerden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bu sayede aldığınız ürünü günlerce beklemenize gerek kalmadan ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Prime video ile seyir zevkinizi katlayın

Bu üyelik kapsamında Prime Video ile dünyaca ünlü film, dizi ve belgesellere de ulaşabilirsiniz. Her hafta yeni gelen içeriklerle kataloğunu zenginleştiren Amazon’da birçok ödüllü filmin yanı sıra Amazon özel yapımlarını da altyazı ve dublaj seçenekleriyle izleyebilirsiniz. Her ay üyeliğiniz ile Prime Video da yenilenir, film ve dizi izlemenin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Prime Gaming ile oyunların keyfini çıkarın

Saymakla bitmeyen Prime üyeliğinin bir diğer avantajı da her ay ücretsiz bir oyuna erişebilmeniz. Prime Gaming adını alan bu uygulamada her ay üyeliğiniz yenilendiği gibi bir yeni oyuna da ücretsiz şekilde sahip olabiliyorsunuz. Sadece ücretsiz oyun değil, oyun içinde kullanabileceğiniz özel ganimetler de kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Twitch’te de geçerli olan bu üyeliğiniz sayesinde istediğiniz yayıncıya her ay abone olabiliyorsunuz. Ayda sadece bir yayıncıya Prime abonesi olarak, chat kısmında abonelere özel sohbetlere katılabilir ve yayıncının size sunacağı avantajlardan yararlanabilirsiniz.