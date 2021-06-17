Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?

Prime Day kapsamında Amazon kullanıcılarını heyecan verici süprizler bekliyor. Prime Day esnasında, Prime üyelerine özel indirimlerin yanı sıra bir konser serisi sunulacak! Sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin, Prime Day kapsamında gerçekleştirilecek Prime Day Show ile tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak. Üç bölümlük Prime Day Show, 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak.

Amazon Prime Day'in ne olduğunu, Prime avantajlarının neler olduğunu ve bunlardan kimlerin faydalanabileceğini merak ediyorsanız bu yazımızda bunları sizin için derledik.

Amazon Prime nedir ve avantajları nelerdir?

Prime üyelik, dünyaca ünlü online satış platformu olan Amazon’un kendi platformlarında kullanıcılarına ayrıcalıklar sunduğu bir özelliktir. Tek ve standart olan bu üyelik kapsamında, alışverişten film ve dizi izlemeye kadar pek çok alanda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca birbirinden avantajlı kampanyaların ve sınırsız içeriklerin bulunduğu bu platformun ücreti sadece 7.90₺. İlk ay ücretsiz deneme sürümü sayesinde, Amazon’un tüm avantajlarını yakından deneyimleyebilirsiniz. Üyeliği sonlandırmak istediğinizde diğer ay için ücret yenilenmesi yapılmaz.