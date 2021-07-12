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Amazon uyku takibi için radar teknolojisini kullanacak

12.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojik cihazlarda sağlık özellikleri de artık aranan nitelikler arasında. Amazon da bunun farkında ve bünyesindeki sağlık hizmetlerini geliştiriyor.

Amazon uyku takibi için radar teknolojisini kullanacak

Yeni geliştirilen uyku takibi teknolojisi, özellikle hareket kabiliyeti veya konuşma bozukluğu olan ve bu tarz cihazlardaki geleneksel komutları kullanamayacak kişiler için yararlı olabilir.

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UYKUNUZU TAKİP EDECEK

Amazon özelliğini, Google ile karşılaştırmaya sokmaktan da çekinmedi. Şirket, radar izlemeyi kullanacak ürünler hakkında pek fazla ipucu vermedi, ancak bu ürünler yüksek ihtimalle “mobil olmayan” cihazlardan olacak. Başka bir deyişle, uykunuzu komodininize koyacağınız bir ev eşyasının izlemesi daha olası. Amazon’un radar donanımlı aletini ne zaman gönderebileceği kesin değil, ancak henüz bilinmeyen çok detay olduğuna göre bir süre beklememiz gerekiyor.

Amazon cihaz serisini güncellemek için güçlü motivasyonlara sahip. Google ile rekabetin yanı sıra internet devi, Halo ile Amazon Eczanesi gibi hizmetler arasında sağlığa büyük bir yatırım yapıyor.

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Radar tabanlı uyku takibi, Amazon’un Echo’sunu yalnızca müzik çalmak veya akıllı evinizi kontrol etmek için kullanışlı bir yol arkadaşı değil, değerli bir sağlık aracı haline getirebilir.

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Amazon Google
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