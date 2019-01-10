"Ambalajlı sulardaki kurşun riski" iddiaları

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış tüm su markalarının piyasa ve imalathane denetimlerinde alınan son üç yıllık verilerin incelendiği ve 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine uygun olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık, üretim izni verilen ve denetimleri yapılan ambalajlı suların güvenli şekilde tüketebileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ambalajlı sularda kurşun riski" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'de ambalajlanarak piyasada satışa sunulan suların, kaynak ve içme suları ile doğal mineralli sular şeklinde sınıflandırıldığı belirtilen açıklamada, Avrupa Birliğine üyelik süreci ile tüm kurumlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığında da mevzuatta uyumlaştırma çalışmaları başlatılarak gerekli yönetmeliklerin hazırlandığı belirtildi.

Ambalajlı suların, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, tesis ve üretim izni olmak üzere iki aşamalı süreci içeren prosedür çerçevesinde ruhsatlandırıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: