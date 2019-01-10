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"Ambalajlı sulardaki kurşun riski" iddiaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış tüm su markalarının gerek piyasa denetimlerinde alınan, gerekse imalathane denetimlerinde alınan son 3 yıllık veriler incelenmiş, yapılan 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir" - "Vatandaşlarımız, Bakanlığımız tarafından üretim izni verilen ve denetimleri yapılan ambalajlı suları güvenli şekilde tüketebilir" - "Söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerleri mevzuat limitleri içerisinde olup denetleme ve kontrol süreçleri Bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir"

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış tüm su markalarının piyasa ve imalathane denetimlerinde alınan son üç yıllık verilerin incelendiği ve 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine uygun olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık, üretim izni verilen ve denetimleri yapılan ambalajlı suların güvenli şekilde tüketebileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ambalajlı sularda kurşun riski" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'de ambalajlanarak piyasada satışa sunulan suların, kaynak ve içme suları ile doğal mineralli sular şeklinde sınıflandırıldığı belirtilen açıklamada, Avrupa Birliğine üyelik süreci ile tüm kurumlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığında da mevzuatta uyumlaştırma çalışmaları başlatılarak gerekli yönetmeliklerin hazırlandığı belirtildi.

Ambalajlı suların, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, tesis ve üretim izni olmak üzere iki aşamalı süreci içeren prosedür çerçevesinde ruhsatlandırıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreç içerisinde suyun hem kaynağından hem de üretim yerinden su numuneleri alınarak adı geçen mevzuatta belirtilen kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve radyoaktivite parametreleri yönünden Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere arsenik, kurşun, cıva, kadmiyum, baryum ve bakır gibi ağır metal parametreleri de dahildir. Analiz sonuçları adı geçen yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlere uygun olmayan hiçbir suya üretim izni verilmemektedir."

- Sınır değerler AB ülkeleriyle aynı

Bu yönetmeliklerin AB üyesi ülkelerde uygulanan direktiflere göre uyumlaştırıldığı ve bu ülkelerde uygulanmakta olan sınır değerlerin Türkiye'de de aynı şekilde uygulandığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Stronsiyum adı geçen direktiflerde izlenmesi gereken zorunlu parametreler arasında yer almadığından ülkemiz mevzuatında bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış olan tüm su markalarının gerek piyasa denetimlerinde alınan, gerekse imalathane denetimlerinde alınan son 3 yıllık (01.01.2016 -10.01.2019) veriler incelenmiş, yapılan 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine (Kurşun 10 µg/L, Baryum 1000 µg/L) uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerleri, mevzuat limitleri içerisinde olup denetleme ve kontrol süreçleri Bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Vatandaşlarımız, Bakanlığımız tarafından üretim izni verilen ve denetimleri yapılan ambalajlı suları güvenli şekilde tüketebilir."

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“Ambalajlı sularda kurşun riski” denetim Sağlık Bakanlığı

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