Ambulans şoförünün bıçakla yaralanması

İSTANBUL (AA) - Şişli'de ambulans şoförünün bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morg bölümü önünde ambulans şoförü S.D'nin, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçakla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda E.Z. ve S.K. gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak da elde edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.Z. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, tedavi altına alınan ambulans şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

