AMD Radeon RX 5600 GPU Serisi Duyuruldu!

Yeni seri, içerisinde üreticilerin özel tasarımlarıyla satışa sunulacak AMD Radeon RX 5600 XT grafik kartı ve yeni Alienware Aurora oyuncu bilgisayarı gibi hazır sistemlerle sunulan AMD Radeon RX 5600 grafik kartını barındırıyor. Yeni seride aynı zamanda 1080p oyunları dizüstü bilgisayarlara getirmek için tasarlanan AMD Radeon RX 5600M GPU da yer alıyor. Bununla birlikte AMD, oyuncu dizüstü bilgisayarları için Radeon RX 5700M GPU’ları da tanıttı.

Yeni Radeon RX 5600 serisi, AMD RDNA mimarisine, 7 nm üretime, PCIe 4.0 teknolojisine ve GDDR6 belleğe sahip. Amiral gemisi Radeon RX 5600 XT, günümüzün AAA oyunlarında ortalamada yüzde 20’ye kadar daha fazla performans sunuyor. Yeni GPU, popüler espor oyunlarında ise yüzde 10’a kadar daha fazla performans sağlıyor.

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