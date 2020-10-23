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AMD Radeon RX 6000 serisinin tanıtım tarihini paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

AMD Radeon RX 6000 serisi tanıtım tarihi açıklandı. AMD Twitter hesabı, Radeon RX hesabının tweetini retweet'leyerek AMD Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarının tanıtım tarihini paylaştı. Peki AMD Radeon RX 6000 serisi tanıtım tarihi ne zaman?

AMD Radeon RX 6000 serisinin tanıtım tarihini paylaştı!

AMD Radeon RX 6000 serisi, bir süredir gündemde. Oyunseverler tarafından tanıtım tarihi beklenen yeni nesil GPU'lar için merakları gideren açıklama sonunda yapıldı. AMD, yaptığı paylaşımlarla AMD Radeon RX 6000 serisinin tanıtım tarihini resmen duyurdu.

İŞTE AMD RADEON RX 6000 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ

AMD Radeon RX resmi Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda ''AMD ile oyun zamanı! Radeon RX 6000 Serisi grafik kartları, RDNA 2 mimarisi ve daha fazlası hakkında en son haberler için 28 Ekim'de bize katılın.'' ifadeleri kullanıldı. Buna göre AMD Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim günü düzenlenecek Where Gaming Begins: Bölüm 2 etkinliğinde TSİ 19:00'da tanıtılacak. Böylece AMD'nin yeni kartları görücüye çıkacak.

AMD ETKİNLİĞİ NASIL İZLENECEK?

AMD'nin etkinliği online kanallardan canlı olarak yayınlanacak. AMD'nin aktardığı bilgilere göre etkinlik, AMD YouTube, Facebook ve Twitch hesabından da izlenebilecek.

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