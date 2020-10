AMD Radeon RX 6000 serisinin tanıtım tarihini paylaştı!

AMD Radeon RX 6000 serisi, bir süredir gündemde. Oyunseverler tarafından tanıtım tarihi beklenen yeni nesil GPU'lar için merakları gideren açıklama sonunda yapıldı. AMD, yaptığı paylaşımlarla AMD Radeon RX 6000 serisinin tanıtım tarihini resmen duyurdu.

AMD Radeon RX resmi Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda ''AMD ile oyun zamanı! Radeon RX 6000 Serisi grafik kartları, RDNA 2 mimarisi ve daha fazlası hakkında en son haberler için 28 Ekim'de bize katılın.'' ifadeleri kullanıldı. Buna göre AMD Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim günü düzenlenecek Where Gaming Begins: Bölüm 2 etkinliğinde TSİ 19:00'da tanıtılacak. Böylece AMD'nin yeni kartları görücüye çıkacak.

It’s time to #GameOnAMD. Join us October 28 for the latest on Radeon RX 6000 Series graphics cards, the #RDNA2 architecture, and more.