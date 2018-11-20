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Ameliyat olan hastanın karnında sargı bezi unutulduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı

Bursa'da yaklaşık 1,5 yıl önce safra kesesi ameliyatı olan kadının karnında sargı bezi unutulduğu iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.

Karnında sargı bezi unutulduğu iddia edilen 3 çocuk annesi M.A'nın yakını Mehmet A, gazetecilere yaptığı açıklamada, M.A'nın geçen yıl mayıs ayında bir hastanede safra kesesi ameliyatı olduğunu söyledi.

Ameliyatın ardından kadının ağrılarının dinmediğini ileri süren Mehmet A, çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını iddia etti.

Mehmet A, özel bir hastanede yapılan incelemede hastanın karnında sargı bezinin görüldüğünü ve ameliyatla alındığını ileri sürerek, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.

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ameliyat Bursa hasta sargı bezi

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