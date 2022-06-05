Ameliyat olan kardeşlerini pencerede görünce attıkları sevinç çığlıkları sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan Elif ile ilgili açıklama geldi

Hastane bahçesinde beklerken ameliyat olan kardeşlerini hastane odasının penceresinde gören kardeşlerin sevinç gösterisi sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden bir tanesi olmuştu. İzleyen herkesi duygulandıran görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ameliyat olan 7 yaşındaki Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, Elif ve kardeşlerinin yanı sıra tüm Türkiye'yi sevindirecek müjdeyi de duyurdu.

DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER: ELİF SENİ ÇOK SEVİYORUZ

Ankara'da Ramazan-Nalan Sancar çiftinin 3-11 yaşları arasındaki 4 çocuğu, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan kardeşleri Elif'i ziyaret etmek için hastaneye geldi. Yaşlarının küçük olması nedeniyle içeri giremeyen 4 çocuk, kardeşleri Elif'e hastane bahçesinden sevgi gösterilerinde bulundu.

'Elif seni çok seviyoruz' diye seslenen çocukların heyecan dolu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ELİF VE KARDEŞLERİ YAKINDA KAVUŞACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerine yer verdi. (DHA)

Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. ELİF VE KARDEŞLERİ YAKINDA KAVUŞACAK. pic.twitter.com/jSkRTKNOFJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2022





