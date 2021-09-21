Ameliyatsız gummy smile tedavisi

Oldukça yaygın bir durum olan Gummy Smile, yani diş etlerinin fazla göründüğü gülümseme, üst dudağın yukarıya olması gerekenden fazla kalkması sonucu meydana gelir. Buna birkaç farklı neden sayılabilir. Bunlardan biri, üst dudağın yukarıya çıkmasında görevli kasın fazla aktif olmasıdır. Bu durum kişilerin gülümserken rahatsız olmalarına neden olabilir. Günümüzde botoks ile kolayca giderilebilen bir durumdur.

Botoks uygulaması öncesinde hafif bir anestezi özelliği olan krem ya da buz uygulanarak bölge uyuşturulur ve enjeksiyona hazırlanır.

Düşük dozda Botulinum toksini iki burun deliği altına ve burnun dudağa kıvrımlandığı bölgeye uygulanarak kaslar zayıflatılır. Enjeksiyon sırasında hissedilen rahatsızlık genellikle çok az ve kısa sürelidir. Operasyon süresi 5-10 dakika arasındadır. Yaklaşık 3 gün içerisinde üst dudağın yükselmesi azalır ve daha az diş eti göstererek kendinizden emin bir şekilde gülümseyebilirsiniz. Tam sonuçlar tedaviden 2 hafta sonra elde edilir.

Tedavi sonrasında 4 saat boyunca botokslu bölgeye dokunmaktan ve ovalamaktan kaçınılmalıdır, dudağınıza makyaj ve masaj yapmak olumsuz sonuçlar doğurabilir. Size özel prosedür sonrası bakım talimatları verilecektir. Bunlar haricinde günlük rutine rahatlıkla devam edilebilir.

TEDAVİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Sadece siz ve doktorunuz bu tedavi için uygunluğunuzu belirleyebilir. İlk muayene sırasında doktorunuz medikal geçmişinizi inceler ve engel olacak bir şey var mı bakar. Yine de doktorunuzu ameliyat öncesinde bilgilendirmeniz gereken bazı medikal durumlar vardır. Kas ve sinir sisteminizi etkileyecek bir hastalığınız olup olmadığı, Botulinum toksin ürünlerine alerjiniz ya da kullandığınız ilaç ya da ilaçlar var mı gibi. Bunun dışında yüzde yapılmış ya da yapılması planlanan ameliyatlar ve hamilelik ya da emzirme gibi durumlar varsa doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Enjeksiyondan kaynaklanan kızarıklık, şişlik ve morarma gibi yan etkiler çok nadir rastlanır ve gerçekleştiğinde ise hemen geçer.

Etkisini yaklaşık olarak 4-6 ay boyunca gösterir. Sonuçların etki süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Tedavi kalıcı olmayan ancak uzun süreli sonuçlar verir. Bu sayede dudaklarınız değişen zevklerinize uyum sağlayabilir. Yaşlanma çizgilerinden kurtulmak için en iyi yol ise düzenli olarak 4 ayda bir tedaviyi tekrarlamaktır.

Botoksu bıraktığınızda gülümsemeniz eskiden nasılsa öyle olur. Botoks uygulamasına istediğiniz zaman ara verip istediğiniz zaman başlayabilirsiniz.



