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Ameliyatta kullanılan teli içeride unuttular, oluşan karpuz büyüklüğünde şişkinlikle hayatı kabusa döndü

07.02.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olan 7 çocuk babası Murtaza Bucak'ın hayatı kabusa döndü. Mersin'deki ameliyat sonrasında bacağında ağrı hisseden Bucak'ın karnının sol alt kısmında karpuz büyüklüğünde şişlik oluştu. Yürüyemez hale gelen Bucak "İnceleme yapıldı, içeride ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar." dedi. Yürüyerek gittiği hastanede ameliyat sonrası kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen 63 yaşındaki adam, doktorlardan şikayetçi oldu.

Ameliyatta kullanılan teli içeride unuttular, oluşan karpuz büyüklüğünde şişkinlikle hayatı kabusa döndü

Mersin'de bir hastanede damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olan 63 yaşındaki Murtaza Bucak, operasyon sonrası bacağında ağrı hissetti. Ağrıları her geçen gün şiddetlenen talihsiz adamın aylar sonra bu kez de karnının alt kısmında şişlik oluşmaya başladı. Giderek büyüyen ve hızla karpuz büyüklüğüne gelen şişlik için yeniden hastaneye başvuran Bucak, duyduklarına inanamadı. Yapılan incelemede ameliyatta kullanılan telin içeride unutulduğunu öğrenen Bucak, şimdi yürümekte dahi zorlanıyor. İşte herkesi şaşkına çeviren haberin detayları...

KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİŞLİK OLUŞTU

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Murtaza Bucak, ayağındaki ağrı nedeniyle 2019'un Nisan ayında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tahlilleri yapılan Bucak, damar tıkanıklığı teşhisi konularak her iki bacağından ameliyat oldu. Operasyonun ardından kendine gelen Bucak, sol bacağında ağrı hissetti. Şikayetini dile getiren Bucak, daha sonra sol bacağından bir kez daha operasyon geçirdi. Taburcu olan Bucak'ın bu kez karnının sol alt kısmında şişkinlik oluştu.

Aylar sonra karnındaki şişkinlik karpuz büyüklüğüne ulaşan Bucak, yeniden hastaneye başvurdu ancak rahatsızlığına çare bulunamadı. Şişkinlik nedeniyle evden çıkamaz hale gelen Murtaza Bucak, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açtı. İl Sağlık Müdürlüğü de Bucak'ın şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

"İÇERİDE AMELİYATTA KULLANILAN TELİ UNUTMUŞLAR"

Yürüyerek girdiği hastaneden eve bağımlı hale gelerek çıktığını belirten Murtaza Bucak "Sağ bacağımda ağrı hissedince hastaneye gittim. Damarlarda tıkanıklık oluşmuş denilerek, her iki bacağımdan ameliyat ettiler. Ameliyattan sonra kendime gelince, sol bacağımda ağrı hissettim. İnceleme yapıldı, içeride ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar. Bu defa da sol bacağımdan operasyon geçirdim. İkinci operasyon dışarıda ailemin haberi olmadan yapılmış. Ameliyattan sonra hastane yönetimine durumu anlatıp, doktorları şikayet ettim. Onlar da şikayetimi işleme koyduklarını söylediler" dedi.

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"ŞU AN YÜRÜYEMİYORUM BİLE"

Zamanla karnının sol alt kısmında da şişlik oluştuğunu ifade eden Bucak, "Ameliyattan sonra taburcu oldum eve geldim. Ayağımda yine ağrı oluşuyordu ancak bu defa karnım şişmeye başladı. Sol tarafımda oluşan şişlik, rahatsız etmeye başlayınca tekrardan hastaneye gittim. Şişlik için bir çare bulamadılar, beni başka hastaneye yönlendirdiler. Hangi hastaneye gittiysem, bir çare bulamadılar. Şu an şişlik karpuz büyüklüğüne ulaştı. Şişkinlik daha önce yoktu, bacaklarımdan olduğum ameliyatın ardından oluşmaya başladı. Şu an yürüyemiyorum bile. Kendi ihtiyaçlarımı gideremiyorum. 3 yıldır çocuklarıma yük olmuş durumdayım. Sorunumun bir an önce çözülmesini istiyorum" diye konuştu.

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(DHA)


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Mersin
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