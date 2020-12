Amenore nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Amenore, doğuştan veya sonradan adet görmemiş kişilere denir. Kadın için hem bedenen hemde ruhen olumsuz etkiler yaratabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Peki, Amenore nedir? Amenore tedavisi var mıdır? Amenore hamile kalmaya engel midir? Sorularının cevaplarını biliyor musunuz?

Amenore (Adet Olamamak) Nedir?

Kadınların her ay periyodik bir şekilde geçirdiği bu dönem menopoz dönemine kadar sürekli olarak devam eder. O zamana kadar 28 günde bir görülen adet dönemi düzenli bir şekilde kendini gebeliğe hazırlar. Doğurganlık için her ay rahim duvarı gebelik oluşumuna göre kendini hazırlamaya devam eder ve gebelik olmaz ise rahim içi duvarından dökülerek vajina yolu ile dışarı atılır. Adet döneminin düzenli olarak ve sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi beklenir. Kızlar, belli bir çağa gelince adet görür ve genç kızlığa ilk adım atmış olur. Ne yazık ki, zamanla normalleşmeye başlanan bu dönemi herkes geçiremez. Ergenlik çağına gelmiş genç kızlardan bazıları, adet dönemi sorunsuz geçirilirken bazıları da hiç adet görmemiş olurlar. Ergenliğe geçiş ve menopoz arası dönemlerde adet görülmesi normaldir. Normal olmayan ise beklenen zamanda adet görülmemesi, âdetin hiç başlamamış olması ve aniden kesilmesi durumlarıdır. Tıp literatüründe buna amenore denir ve uzmanlara göre; bu sağlık sorunun bir an önce tedavi edilmesi gerektiği yönündedir.