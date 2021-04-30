ABD'de tavuk kıtlığı başladı

KFC, Bloomberg'e yeni sandviçine yönelik talebe yetişmekte zorlandığını söyledi. Bojangles bir müşteriye tweet'le yanıt verirken "Sistem genelinde bir sıkıntı yaşıyoruz ama yakında geri dönecekler!" demişti.

KFC'nin sahibi Yum Brands'in CEO'su David Gibbs şunları söyledi:

Yeni sandviçe yönelik talep o kadar güçlü ki yerel tavuk arzındaki genel daralmanın da etkisiyle ana sorunumuz bu talebe yetişmek oldu.

McDonald's herhangi bir sıkıntıdan bahsetmezken tavuklu sandviç satışlarının "beklentilerini aştığını" söyledi.

The Washington Post'a göre uzmanlar, pazarda ve tedarik zincirinde Kovid-19 salgınına bağlı olarak yaşanan aksaklıklar ve paket servis veya teslimat için kolayca paketlenebilen rahatlatıcı gıdalara yönelik talebin artması dahil olmak üzere sıkıntının çeşitli nedenlerine işaret ediyor.

İŞ GÜCÜ SORUNLARI YAŞANIYOR

Kümes hayvanları endüstrisi de işgücü sorunlarıyla karşı karşıya.

ABD'nin en büyük ikinci tavuk üreticisi Pilgrim's Pride Corp'un CEO'su Fabio Sandri, kendileri için en büyük zorluğun işgücü olduğunu söyledi. Bloomberg'e göre şirket, işçileri elde tutmak için bu yıl 40 milyon dolar (yaklaşık 329 milyon TL) daha fazla ödeme yapmayı planlıyor.