"Amerikan beyaz kelebeği" mücadelesinde başarıya ulaşıldı

Düzce'de Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele kapsamında Düzce Üniversitesi (DÜ) koordinesinde yapılan çalışmanın başarıya ulaştığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi'nden (DÜ) yapılan açıklamada, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz koordinatörlüğünde Düzce Valiliği, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile ziraat odaları iş birliğinde başlatılan, "Amerikan beyaz kelebeği" zararlısına karşı mücadele programının, bu yıl başarıyla sonuçlandığı ifade edildi.

Zararlının mücadele zamanına karar vermek için kullanılan ışık tuzakları sayesinde, fındık üreticilerine doğru zamanda ve toplu mücadele yapmaları konusunda destek verildiği aktarılan açıklamada, Prof. Dr. Öztemiz'in şu görüşlerine yer verildi:

"Bu yıl olduğu gibi birkaç yıl üst üste bu uygulamalar doğru bir şekilde tekrarlandığı takdirde Düzce'de Amerikan beyaz kelebeği popülasyonu baskı altında tutulabilir. Başarılı mücadele uygulamaları ile geçen yıla göre zararlı popülasyonunun oldukça azaldığı görüldü. 2017 Ekim ayında zararlı, evlerin içine kadar girerek hayatı olumsuz etkilediği halde, bu yıl Ekim ayının ikincisi yarısı olmasına rağmen, böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır. Zararlı, geçen yıl çınar ağacında bir tek yaprak bile bırakmazken, bu yıl çınar ağacının yapraklı ve sağlıklı olduğu gözlendi."

Öztemiz, yapılan uygulamaların, zararlının popülasyonunu önemli derecede azalttığını kaydetti.