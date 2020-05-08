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Amiral gemilerine güç verecek: MediaTek Dimensity 1000 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

MediaTek, MediaTek Dimensity 1000 Plus duyuruldu. Qualcomm'un amiral gemisi işlemcilerine rakip olarak çıkan MediaTek Dimensity 1000+, 5G desteği ve uygun fiyatlı amiral gemilerinin tüm özelliklerine yetecek donanımıyla dikkat çekiyor. İşte MediaTek Dimensity 1000 Plus'ın özellikleri...

Amiral gemilerine güç verecek: MediaTek Dimensity 1000 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri

MediaTek ve Qualcomm mobil işlemci tarafında yer alan iki büyük şirket. Bu iki şirkete ek olarak, Samsung, Huawei ve Apple gibi şirketler de kendi işlemcilerini üretiyor ve rekabet hiç olmadığı kadar büyüyor. Şirketlerin aralarındaki rekabet, son zamanlarda Qualcomm tarafından yerle bir edilmiş durumda. Zira Android cihazların neredeyse %80'i gücünü Qualcomm üretimi işlemcilerden alıyor. Hal böyle olunca, diğer firmalar da harekete geçme kararı almaya başladı. Bu firmalardan birisi Xiaomi ve Redmi cihazlarında karşımıza sıklıkla çıkan MediaTek.

MEDİATEK DİMENSİTY 1000 PLUS TANITILDI

MediaTek amiral gemisi işlemcisi MediaTek Dimensity 1000 Plus'ı (1000+) görücüye çıkardı. MediaTek'in 5G desteğine sahip olan yeni işlemcisi, Intel ile yapılan ortak bir çalışmanın ürünü olarak göze çarpıyor. Peki MediaTek Dimensity 1000 Plus'ın özellikleri neler?

MediaTek Dimensity 1000 Plus

İŞTE MEDİATEK DİMENSİTY 1000 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

MediaTek Dimensity 1000 Plus'ın özellikleri arasında 144 Hz ekran yenileme desteği göze çarpan ilk özellik oluyor. Zira günümüzde artık akıllı telefonlar yüksek ekran yenileme hızlarıyla satışa çıkmaya başladı. Bu da görünüşe göre MediaTek'i harekete geçirmiş durumda. 5G'li yeni işlemcinin standart modeli Full HD çözünürlüğündeki modeller için 120 Hz, QHD+ çözünürlüğündeki ekranlar için ise 90 Hz ekran yenileme hızını destekliyor.

MediaTek Dimensity

Dimensity 1000 Plus'ın 5G bağlantısında da iyileştirmeler var. MediaTek burada daha fazla güç tasarrufu sağlamak için MediaTek UltraSave teknolojisinden yararlanmış. Modelin kalbinde ise 4 adet Cortex A77 ve 4 adet Cortex A55 çekirdeği kullanılmış. İşlemcide GPU görevini Mali-G77 MP9 üstlenmiş. Dört kanallı LPDDR4X bellek desteği ve Vo5G desteği de MediaTek'in yeni nesil işlemcisinde unutulmayan, es geçilmeyen özelliklerden.

İLK TELEFON AÇIKLANDI

Gelelim MediaTek Dimensity 1000+ ile çıkacak ilk akıllı telefona. Bu konuda ilk atak Vivo'nun alt markası iQOO'dan geldi. iQOO, MediaTek Dimensity 1000 Plus işlemciden güç alan yeni telefonu için kollarını sıvadı. Telefonun ne zaman tanıtılacağı veya ne zaman satışa sunulacağı ise bilinmiyor.

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