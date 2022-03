Amiral gemilerine rakip olabilecek performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Dizi ve film izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak, çağrı görüşmeleri yapmak veya fotoğraf çekmek gibi birbirinden farklı aktivitelerin rahatlıkla gerçekleştirilmesini sağlayan akıllı telefonlar hem hayatı kolaylaştırıyor hem eğlenceli zaman geçirilmesine imkan tanıyor. Akıllı cep telefonlarının her kullanıcının zevk ve tercihlerine uygun farklı tasarımları bulunuyor. Ayrıca depolama alanı, pil değeri, ekran boyutu ve kamera kalitesi gibi özellikler, modelden modele farklılık gösteriyor. Bu sayede istenilen özelliklere sahip modeller kolaylıkla tercih edilebiliyor. Gelin, 3000 TL altı en başarılı akıllı telefon çeşitlerine beraber göz atalım.

1. Yüksek pil kapasitesi: Xiaomi Redmi 9C

En kaliteli cep telefonu modelleri arasında yer alan Xiaomi Redmi 9C, kullanıcı dostu özellikleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Üçlü kamerası sayesinde yüksek çözünürlükte ve kaliteli fotoğrafların çekilmesine yardımcı oluyor. 5000 mAh değerinde pil kapasitesi sunan telefon, uzun süre şarj edilmeden kullanılabiliyor. 64 GB hafızasıyla geniş bir depolama alanı sunuyor. Mavi ışık engelleme özelliğiyle gözleri yormuyor. 6.53 inç boyutundaki ekranı sayesinde rahat kullanılan model, MediaTek Helio G35 işlemci ve HyperEngine oyun teknolojisiyle üst düzey kullanıcı deneyimi yaşatıyor.

2. Yapay zeka destekli performans: Casper Via F20 128GB

En iyi akıllı cep telefonu modelleri arasında bulunan Casper Via F20, MediaTek Hello P35 işlemcisi sayesinde üst düzey bir yapay zeka deneyimi ortaya koyuyor. Adeta bir performans canavarı diyebileceğimiz model, hemen her uygulamayı hızlı bir şekilde açıp rahatça çalıştırabiliyor. Ekran genişliğiyle sınırları zorlayan telefon, görüntü kalitesiyle de kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Ayrıca çift sim kart kullanımına da izin veriyor. 128 GB geniş depolama alanının yanı sıra hafıza kartı desteği de sunan telefon, tercih edilirse 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

3. Eğlenceyi doya doya yaşayın: Samsung Galaxy M21

Başarılı özellikleri sayesinde eğlencenin sınırlarını zorlayan Samsung Galaxy M21, kullanıcılara kolaylık sunduğu gibi cep telefonuyla eğlenceli anlar geçirmelerine de yardımcı oluyor. Super AMOLED FHD+ ekranı ve sonsuz U tasarımı sayesinde oyun oynarken ve film izlerken son derece gerçekçi bir ekran deneyimi yaşatıyor. Her anı yakalayan kaliteli kamerası ile net ve doğal fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Estetik tasarımı ve konforlu yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan Samsung Galaxy M21'in 6000 mAh kapasitesindeki pil gücü sayesinde oyun, müzik ve film gibi aktiviteler, kesintiye uğramadan devam ediyor.

4. Güçlü ve etkili özellikler: Vestel Venus V7

Kaliteli ve üst düzey özelliklerle donatılmış akıllı cep telefonu kullanmak isteyenlere Vestel Venus V7 cep telefonu tavsiye ediliyor. En güvenli akıllı telefonlar arasında yer alan model, yüz tanıma kilidi ve parmak izi okuma özelliği sayesinde kişisel bilgilerinize sizden başkasının ulaşmasına izin vermiyor. 8.1 mm'lik ince tasarımıyla hem zarif bir görünüm sunuyor hem rahatça taşınabiliyor. Portre ve yüz güzelleştirme modlarıyla dikkat çeken kamerası ise net ve kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyor. 4050 mAh kapasiteli bataryası, uzun pil ömrü sağlıyor.

5. Etkileyici tasarım: General Mobile GM 20

En şık cep telefonu modelleri arasında yer alan General Mobile GM 20, ergonomik tasarımı sayesinde rahat kullanılıyor. 4 GB RAM ve başarılı işlemcisiyle memnun edici bir performans sunuyor. 64 GB depolama alanı olduğu için dizi, film, oyun, fotoğraf ve çeşitli dokümanların kolayca depolanmasını sağlıyor. Ayrıca 250 GB kapasitesindeki hafıza kartlarını destekleyen telefon, ihtiyaç duyulduğunda daha geniş depolama alanı sunabiliyor. Parmak izini okuyan sensörüyle bilgilerinizi güvende tutuyor. Gece modu ve geniş açılı fotoğraf çekimi gibi kamera özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

6. Başarılı ekran kalitesi: Infinix Smart 5

Uygun fiyatlı akıllı cep telefonu modelleri arasında yer alan Infinix Smart 5, göz alıcı okyanus mavisi rengiyle dikkatleri üzerine topluyor. 5000 mAh pil gücüyle her anınızda yanınızda olmayı başarıyor. Çerçevesiz ekran tasarımıyla öne çıkan model, ekranın üst kısımda yer alan su damlası görünümündeki çentikli yapı sayesinde son derece estetik bir görünüm sunuyor. HD+ özellikli ekranı, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle kullanıcısını memnun etmeyi başarıyor. IPS panele sahip olduğu için renk dengesinin net bir şekilde ortaya koyuyor. Multi Touch özelliğini destekleyen ekran, aynı anda farklı parmak dokunuşlarındaki komutları da kolayca algılayabiliyor.

7. Son derece kolay kullanım: Ulefone Note 9P

Ulefone Note 9P, uygun fiyatının yanı sıra son derece kolay kullanılabilir tasarımıyla da öne çıkıyor. Karanlık tema gibi kullanıcı dostu özellikler sunan model, kullanıcıların gözlerini yormuyor ve pil değerinin daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. Başarılı kamera lensleriyle her ayrıntının yakalanıp kaliteli bir şekilde fotoğraflanmasını sağlıyor. Yüz tanıma ve parmak izi sensörü bulunduran model hem güvenlik avantajı sunuyor hem telefonun pratik bir şekilde açılmasına yardım ediyor. Ergonomik yapısıyla da öne çıkan model, akıllı güzelleştirme modu ve başarılı kamerasıyla net, kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

8. Geniş ekran isteyenler için: OPPO A15s

En ünlü akıllı cep telefonu markaları arasında yer alan OPPO, Android işletim sistemini kullandığı A15s modeliyle kullanıcılara yüksek performanslı ve şık bir cep telefonu sunuyor. Geniş ekran sevenlerin tercih edebileceği model, yüksek çözünürlüklü görüntü deneyimi yaşatıyor. Kolay kullanıldığı için mesajlaşma, video izleme ve oyun oynama gibi aktivitelerin keyifle yapılmasına yardımcı oluyor. 64 GB depolama alanı sunan telefon, kullanıcıların sevdikleri fotoğraf, video, oyun, film ve müzik gibi verilerin kolayca depolamasına imkan tanıyor. Ayrıca birçok program ve uygulamayı rahatça çalıştırabiliyor.

9. Harika fotoğraflar çekin: Samsung Galaxy M12

En iyi kameraya sahip akıllı cep telefonu modelleri arasında öne çıkan Samsung Galaxy M12, birbirinden başarılı özellikleri sayesinde birçok kişinin dikkatini üzerine topluyor. Ultra geniş açılı kameralarıyla yaratıcı karelerin yakalanmasına imkan tanıyor. Derinlik kamerası da sunan telefon, alan derinliğini ayarlamanıza ve dikkat dağıtıcı unsurların kolayca kaldırılmasına yardımcı oluyor. 5000 mAh değerindeki güçlü pil kapasitesiyle de öne çıkan model, uzun süre şarja ihtiyaç duymadığı için kullanıcılara kolaylık sağlıyor. 64 GB'lık depolama alanıyla en sevilen fotoğraf ve videoları depolayabiliyor. Ayrıca tercih edilirse hafıza kartı aracılığıyla telefonun depolama kapasitesi kolayca arttırılabiliyor.

10. Performansı yakalayın: Reeder P13 Blue Max

En iyi akıllı telefon markaları arasında önemli bir yere sahip Reeder, P13 Blue Max modeliyle uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir seçenek olarak öne çıkıyor. 4900 mAh değerindeki pil kapasitesiyle adından söz ettiren telefon, 8 saat boyunca kesintisiz bir kullanım imkanı sunuyor. 4 GB RAM değeri sayesinde hızlı bir işlemci performansı sergiliyor. Böylece arka planda birden fazla sayıda uygulamayı rahatça çalıştırabiliyor. Yüksek pikselli kamera değerleriyle kaliteli fotoğrafların çekilmesine yardımcı oluyor. 128 GB dahili hafızası olduğu için birçok uygulama, film ve müziği depolayabiliyor.