Amiral gibi ama değil: MediaTek Dimensity 820 tanıtıldı! İşte şaşırtan özellikleri

MediaTek Dimensity 1000 serisi işlemcisiyle geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirdi. Zira bu işlemci, Qualcomm Snapdragon 865'e doğrudan doğruya kafa tutuyordu. Intel ile olan iş birliği çerçevesinde üretilen bu yeni işlemci, amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılacaktı. MediaTek'in orta seviye akıllı telefonlar için çözümü ise bugün ortaya çıktı. MediaTek yaptığı duyuru ile MediaTek Dimensity 820 işlemcisini tanıttı.

MEDİATEK DİMENSİTY 820 ÖZELLİKLERİ NELER?

MediaTek Dimensity 820, 2,6 GHz işlemci frekansına sahip dört çekirdekli 7 nm Cortex-A76 ve 2.0 Ghz dört çekirdekli Cortex-A55 olmak üzere toplam 8 çekirdekten oluşuyor. GPU yani grafik tarafında ise bizleri Mali-G57 MC5 karşılıyor. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 5G desteğine sahip olan MediaTek Dimensity 820'nin böylece rakiplerinden eksik bir yanı bulunmuyor.

Dimensity 820, 4K HDR video kaydına ve HDR10+ ekranlara destek verebiliyor. Böylece amiral gemilerinin özelliklerinin orta seviye akıllı telefonlara gelmesine kapı açan yeni MediaTek işlemcisi, 80 MP'e kadar kamera çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip akıllı telefonlarda da kullanılabiliyor. Çift SIM 5G desteği ve Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 gibi destekler de Dimensity 820'de kendine yer buluyor. Ayrıca APU 3.0 ve Imagiq 5.0 sayesinde Dimensity 820, daha güçlü kamera özelliklerine ev sahipliği yapabiliyor.

SNAPDRAGON 768G İLE REKABETE GİRECEK

MediaTek Dimensity 820'nin performans sonuçlarını henüz açıklamadı. Ancak yeni işlemcinin Qualcomm'un Snapdragon 765G ve 768G gibi orta/üst seviye işlemcileriyle kıyasıya bir mücadeleye girmesi bekleniyor.

