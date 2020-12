Among Us tarihin en popüler oyunu rekorunu kırdı!

Among Us oyun dünyasında büyük bir sürpriz gerçekleştirdi. Yüksek çözünürlüklü grafiklere, gerçeğe yakın oynanışa sahip olmamasına karşın Among Us 2020'de oyuncular tarafından fazlasıyla oynandı. Bu durum raporlara da yansımış durumda. Hatta gelen yeni veriler, InnerSloth yapımı Among Us'ın rekor kırdığını dahi belirtiyor.

AMONG US TARİHİ REKOR KIRDI

Nielsen / Superdata tarafından paylaşılan rapora göre Among Us, kasım ayında aktif kullanıcı sayısını 500 milyon seviyesine yaklaştırdı. Raporda oyun, aylık aktif kullanıcı sayısı açısından tarihin en popüler oyunu olarak gösterildi. Fakat buna rağmen yapımcıların oyundan kazancının çok düşük olduğu ifade edildi.

GELİRLER DÜŞÜK KALDI

Oyunun gelirleri rekora rağmen oldukça düşük. Raporda, oyunun 5 dolarlık fiyatı bulunan PC versiyonunun oyuncuların sadece yüzde 3'ü tarafından tercih edilmesine rağmen, yüzde 64 payla oyunun en büyük gelir kalemini oluşturduğu kaydediliyor.

iOS ve Android platformlarında ücretsiz olan Among Us, PC kullanıcıları için ücretli olarak sunuluyor. PlayStation platformunda henüz yer almayan oyun, Xbox Game Pass ve Nintendo Switch'e eklenmiş durumda.