HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu! Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu! Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

09.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Ampute Futbol Milli Takımımız Angola'yı 4-1'lik skorla devirerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek... Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu! Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

Ampute Milli Takımımız Angola'yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu! Milliler rövanşı aldıAmpute Milli Takımımız Angola'yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu! Milliler rövanşı aldı

FepoB9cXoAEKjpS

'MİLLETİMİZİN GÖZÜ AYDINLIK OLSUN'

"Gerçekten burada bir ders var. O ders şu; Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğu ardından şimdi dünya şampiyonluğu... Angola da sıradan bir takım değil. Angola'nın biliyorsunuz daha önceden dünya şampiyonluğu var. Bizi de onların farklı yenişi var. Böyle bir takımı yenmek, onlardan bu rövanşı almak gerçekten alnı öpülesi sporcularımız, gençlerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin gözü aydınlık olsun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Derya Yanık arasında engelli aylığı tartışması! 'Gerçek ihtiyaç sahiplerini kimsesiz bırakmadık'Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Derya Yanık arasında engelli aylığı tartışması! 'Gerçek ihtiyaç sahiplerini kimsesiz bırakmadık'
Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"
Saplantılı aşk kabusu! 'Hocalarıma ilişki teklif etmiş'Saplantılı aşk kabusu! 'Hocalarıma ilişki teklif etmiş'
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Şampiyon ampute

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."

Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."

Efsane futbolcu Casillas, eşcinsel olduğunu açıkladı!

Efsane futbolcu Casillas, eşcinsel olduğunu açıkladı!

Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'

Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'

Platonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktı

Platonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktı

Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Vali Yerlikaya acı haberi duyurdu...

Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Vali Yerlikaya acı haberi duyurdu...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.