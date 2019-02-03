HABER

Ampute Milli Takım kaptanı Çakmak'ın annesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Zile ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih YILMAZ/ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı. Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak (84), dün akşam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çakmak çiftini Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ömer Çakmak ise ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zile Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Sultan Çakmak'ın cenazesi, Narkışla köyüne getirildi. Burada evinin önünde helallik alınırken Osman Çakmak gözyaşlarını tutamadı. Sultan Çakmak için öğle namazı sonrası köy camisinde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Uçar, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın takım arkadaşları, Milli Takım Antrönürö Uğur Özcan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Sultan Çakmak, köy mezarlığında toprağa verildi. Ampute Futbol Milli Takm kaptanı Osman Çakmak taziyeleri kabul etti. Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi süren Ömer Çakmak'ın henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Barış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldıBarış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı
İki gündür kayıp genç arkadaşının evinde çıktıİki gündür kayıp genç arkadaşının evinde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.