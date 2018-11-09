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  AMPUTE MİLLİ TAKIMI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

MEKSİKA'DA düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

MEVLÜT UYSAL: AMPUTE MİLLİ TAKIMI BİZİM DÜNYA BİRİNCİMİZ

İSTANBUL, (DHA)- MEKSİKA'DA düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Penaltılarla belirlenen ikinciliği biz birincilik olarak kabul ediyoruz" dedi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşatan Ampute Milli Takımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası Etkinlik Salonu’nda İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından misafir edildi. Programda konuşan Mevlüt Uysal, “Ülkemizi sevindirdiler, bugün de bizi ziyarete geldiler. Dünya ikinciliğiniz penaltılarla belirlendi. Penaltılarla belirlenen bir ikinciliği biz dünya birinciliği sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN BÜYÜK BİR İŞ BAŞARMIŞIZ"
Ampute Milli Takım Futbol oyuncusu Rahmi Özcan, "Biz Avrupa Şampiyonluğu’ndan sonra dünya şampiyonluğu olma parolasıyla yola çıktık. Takım olarak turnuvada farklı skorlarla finale geldik. Çok iyi performans sergilememize ve iyi top oynamamıza rağmen top kaleye girmedi, sağlık olsun. Geçen yıl kaptanın ayağıyla şampiyon olmuştuk. Bu yıl onun ayağıyla şampiyonluk gitti. Başarıda şampiyon takımsak başarısızlıkta da yine beraberiz. Biz başarısızlık olarak adlandırdığımız dünya ikinciliğini Türkiye’ye geldiğimizde fark ettik ki gerçekten büyük bir iş başarmışız. Türk milleti bunun ilgisini ve sevgisini bize gösterdi" diye konuştu.

"İKİNCİLİK GURURU YAŞATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"
Milli Futbolcu Şeyhmus Erdinç ise "Ülkemize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Oraya şampiyonluğa inanmış şekilde gittik. 7 kamp süreci geçirdik, zorlu süreçlerden geçtik. Şanssızlıkla kaçırılmış bir dünya kupası. Ama biz ülkemize ikincilik gururu yaşattığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

“HEDEF 2019 AVRUPA ŞAMPİYONASI"
Milli futbolcu Serkan Dereli de, "Şampiyon olmayı çok istedik. Bu parolayla çıktık yola. Her maçta gayet iyi oynadık, goller attık. Ama son maçta top kaleye girmedi. İnşallah 2019’da Avrupa Şampiyonası var. Orada şampiyon olarak tamamlayacağız" sözlerini kullandı.
Programın sonunda İBB Başkanı Mevlüt Uysal dünya ikincisi olan sporculara hediyelerini takdim etti.

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