İşte yeni normal: Kabin restoran!

Koronavirüs gündelik yaşamı etkilemeye ve değiştirmeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde pek çok ülkede restoran ve kafeler kapalıyken kimi ülkelerde ise bu duruma karşın çözüm fikirleri de ortaya çıkmaya başladı.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan Hollanda'da normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Bu kapsamda sosyal hayata dair belli kısıtlamalar kaldırılırken bazı faaliyetler de belirli şartların karşılanması koşuluyla gerçekleştirilebilir hale geldi.

Amsterdam'da bulunan bir restoran koronavirüs salgını sürecinde hizmet verebilmek için farklı bir yöntem seçti.

Kanal kıyısında bulunan restoran hizmet vermek için ikişer kişilik masa düzeni kurguladı.

Bununla birlikte de her masanın etrafı cam bölmelerle sarıldı. Oluşturulan bu kabinlerde sadece yemek yemeye gelen müşteriler bulunacak.

Bu sayede yemek yemeye gelen müşterilerin diğer insanlarla teması da asgariye indirilmiş oldu.

Şimdiden büyük ilgi gören uygulamanın diğer restoranlar için de uygulanabilir bir model olduğu düşünülüyor.