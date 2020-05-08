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İşte yeni normal: Kabin restoran!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs tüm dünyayı etkisine almış durumda. Bununla birlikte günlük yaşantımızı da etkileyen salgın pek çok alışkanlığımızın da değişmesine neden oluyor. Dünyanın pek çok yerinde kapalı durumdaki restoran ve kafeler bu süreci daha az zararla atlatıp faaliyete geçebilmek için çözümler üretiyor. Amsterdam'daki bu restoran çareyi masaların etrafını camlarla çevreleyip kabine dönüştürmekte buldu.

İşte yeni normal: Kabin restoran!

Koronavirüs gündelik yaşamı etkilemeye ve değiştirmeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde pek çok ülkede restoran ve kafeler kapalıyken kimi ülkelerde ise bu duruma karşın çözüm fikirleri de ortaya çıkmaya başladı.

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Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan Hollanda'da normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Bu kapsamda sosyal hayata dair belli kısıtlamalar kaldırılırken bazı faaliyetler de belirli şartların karşılanması koşuluyla gerçekleştirilebilir hale geldi.

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Amsterdam'da bulunan bir restoran koronavirüs salgını sürecinde hizmet verebilmek için farklı bir yöntem seçti.

Kanal kıyısında bulunan restoran hizmet vermek için ikişer kişilik masa düzeni kurguladı.

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Bununla birlikte de her masanın etrafı cam bölmelerle sarıldı. Oluşturulan bu kabinlerde sadece yemek yemeye gelen müşteriler bulunacak.

Bu sayede yemek yemeye gelen müşterilerin diğer insanlarla teması da asgariye indirilmiş oldu.

Şimdiden büyük ilgi gören uygulamanın diğer restoranlar için de uygulanabilir bir model olduğu düşünülüyor.

Servis gerçekleştiren personelin de fazla yaklaşmadan hizmetini yapabilme imkanı sağlayan bu çözümden herkes çok memnun.

Uygulanan bu metodun yakında dünyanın farklı yerlerinde de karşılık bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milli park, bünyesinde barındırdığı 6 endemik bitki türünün yanı sıra yaşam alanı oluşturduğu Akdeniz foku, alageyik ve pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlarla dikkati çekiyor.

60 kilometrelik kıyı şeridinin 6 kilometrelik bölümü ziyaretçiye açık olan park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Deniz ve doğanın iç içe olmasından dolayı "Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen park, yürüyüş parkurları ve 5 kilometrelik kanyonuyla doğaseverlerin de vazgeçilmez rotasını oluşturuyor.

Eşsiz koylarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan ve geçen yıl 1 milyon 300 bin kişi tarafından ziyaret edilen park, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.

Bölgede bugünlerde kuş ve böcek sesleri doğada adeta ritim tutuyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile milli park görevlileri bu dönemde vatandaşların milli parka girmelerine izin vermiyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, yaz sezonu hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Koruma ve biyoçeşitlilik takiplerinin sürdüğünü ifade eden Aşık, şöyle konuştu:

"Ziyaretçilerimizin kullandığı tesislerin bakım onarımı sonuçlanmak üzere. Bu süreçte mevcut ulaşım yollarının yenilenmesine ağırlık verdik.

Mayıs ayı sonuna kadar bu çalışmamız da sonuçlanmış olacak. Salgın önlemlerine büyük oranda uyarak sabır gösteren ziyaretçilerimize pandemi sonrası çok daha rahat, düzenli ve güvenli bir dinlenme ortamı hazırladık. Çalışmalarımızı kısa sürede sonuçlandıracağız."

Misafirleri ağırlamak için sabırsızlandıklarını aktaran Aşık, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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