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Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 01:41 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü!

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Gökhan Ördek idaresindeki 31 AAD 021 plakalı TIR , Gebze ilçesi Balküpü mevkisinde aniden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü kamyonu yolun kenarına park ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle TIR'da maddi hasar meydana gelirken, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

TIR sürücüsü Gökhan Ördek, aracın birden alev aldığını belirterek, "Ben araçtan atladım ama TIR tamamen yandı. Çok şükür canımız sağ." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Kocaeli TIR yangın

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