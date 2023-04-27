Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden F.M. yönetimdeki otomobil, Hatıplar mevkisinde Ş.K. idaresindeki demir boru yüklü tıra çarptı. Kazaya, D.Ş'nin kullandığı otomobil ve İ.Y. kontrolündeki otomobil ile sürücü isimleri öğrenilemeyen 3 araç ve bir kamyon karıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler İ.Y. ve D.Ş, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süreliğine trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)

