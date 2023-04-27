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  4. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

27.04.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır, kamyon ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden F.M. yönetimdeki otomobil, Hatıplar mevkisinde Ş.K. idaresindeki demir boru yüklü tıra çarptı. Kazaya, D.Ş'nin kullandığı otomobil ve İ.Y. kontrolündeki otomobil ile sürücü isimleri öğrenilemeyen 3 araç ve bir kamyon karıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler İ.Y. ve D.Ş, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süreliğine trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)

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