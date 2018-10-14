Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Derince ilçesi Ankara istikametinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaralılara ambulansta müdahale etti.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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