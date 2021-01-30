Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübe ve eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürdüklerini bildirdi.

Türk yükseköğretim sisteminin en geniş kapsamlı çevrim içi sınavlarını başarıyla tamamladıklarını belirten Erdal, "Bu süreçte görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sınavlara katılan tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



