Anagold'un eski çalışanı, şirketi yalanladı! 'Yüzde 99 ihtimal' diyerek endişelendirdi... Erzincan'daki maden kazası için 'siyanür' iddiası

Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan kazada 9 maden işçisi toprak altında kaldı. Heyelan haberinin gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, iki gündür yapılan çalışmalara rağmen maden işçilerine henüz ulaşılamadı.

Söz konusu kazanın etkilerinin ne olabileceği gündem yaratırken, ortaya çıkan siyanürün Fırat Nehri'ne karışabileceği iddiası endişe yarattı. Madenin işletmeciliğini yapan Kanadalı şirket Anagold, kaza sonrasında siyanürlü toprağın yayılmadığını ifade etti.

ESKİ ÇALIŞAN, ANAGOLD'U YALANLADI

DW Türkçe’de yer alan habere göre ise Anagold'un eski bir maden çalışanı şirketi yalanladı.

"TOPRAK KAYMASI DEĞİL! YOK ÖYLE BİR ŞEY"

"Burası devlet tarafından yeterli seviyede kontrol edilmeyen bir maden. Olay bağıra bağıra geldi" diyen eski çalışan "Toprak kayması deniyor ya, öyle bir şey yok. O toprak değil, liç." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 99 İHTİMAL" DİYEREK KORKUTTU

Sözlerini sürdüren eski maden çalışanı "Yani içinde cevher olan, ağır metal olan maden yığını, siyanürle kontamine. Bu zehirli toprak iki milyon metreküp sağa sola saçıldı minimumda. Ve yarısı kontrolsüz alanda. Şu anda yağışla yer altı sularına karışması yüzde 99 ihtimal" dedi.

Anagold'un eski çalışanı felaketin ortaya çıkmasındaki ana etken yığın liç alanına siyanürlü solüsyonun kontrolsüz bir şekilde basılması olduğunu iddia ederken, şunları söyledi;

"FELAKETİN ASIL SEBEBİ..."

“Tahmini 2 milyon metreküp diye düşünüyoruz. Daha büyük de olabilir. Felaket bu. Mısır piramidi alttan çöktü. Sebebi de kontrolsüz şekilde solüsyon basımı ve solüsyon basımının aşırı olmasından kaynaklanan deformasyonların takip edilmemesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması yerine tutup bir de üstüne yük yüklemeleri. Yani bırakın devleti, orada çalışan mühendislerin hepsi suçludur"