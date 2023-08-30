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Anahtarın yerini sık sık unutuyorsanız dikkat! 1 kaşığı bile unutkanlığa birebir, hafızayı çelik gibi yapıyor

30.08.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık kullanılan eşyaların yerini unutmak hem sosyal yaşamı hem de iş hayatını olumsuz yönde etkiler. Unutkanlık sorunu olan kişiler baharatlardan da faydalanabilir. Uzmanlar, 1 kaşığıyla bile hafızayı güçlendirmeye yeten baharatı açıkladı. İşte duyanların mutfaktan eksik etmeyeceği o baharat...

Anahtarın yerini sık sık unutuyorsanız dikkat! 1 kaşığı bile unutkanlığa birebir, hafızayı çelik gibi yapıyor

Unutkanlık sorunu yaşayan kişilerin doktora başvurmasında fayda var. Anahtar, cep telefonu, cüzdan gibi sık kullandıkları eşyaları koydukları yeri hatırlamayan kişiler, ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor olabilirler.

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Öte yandan uzmanlar, 65 yaş üzerinde hafif bilişsel bozukluk rastlama oranının yüzde 15’lerin üzerine çıktığını belirtiyor.

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Unutkanlık, hayatın farklı dönemlerinde birçok kişinin karşılaştığı bir sorun. Fakat bazı alışkanlıklar ve yaşam tarzında yapılan değişiklikler ile bu durumun önüne geçilebilir.

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Uzmanlar, B12-D3 vitamini ve folik asit eksikliğinin unutkanlığına neden olduğunu belirtiyor.

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Unutkanlık sorunundan kurtulmak için beyin sağlığını desteklemek ve dengeli bir beslenme programına geçiş yapmak yapmak gerekiyor.

GÜÇLÜ BİR HAFIZA İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇİN!

Sağlıklı beslenme ve düzenli yapılan egzersiz beyin fonksiyonlarını artırabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette tempolu yürüyüş, koşu ya da aerobik yapmak hem sağlıklı bir hayatın kapılarını açar hem de unutkanlık sorununun önüne geçmenizi sağlayabilir.

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UNUTKAN OLAN KİŞİLERİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

Uzmanlara göre herkesin 7-9 saat arasında uyumaya özen göstermesi gerekiyor. Kısa süreli ve kalitesiz uyku unutkanlığa ve depresyona neden olabiliyor.

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Öte yandan kronik stresin de hafıza sorunlarına yol açtığı ortaya konuldu. Stres yönetim teknikleri ile bu durumun üstesinden gelinebilir.

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Alkol ve sigara kullanımı da son derece zararlıdır. Yeni beceriler edinmek veya yeni konuları araştırmak hafızanızı güçlendirebilir.

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UNUTKANLIK SORUNUNA MUCİZE ETKİSİ OLAN 3 BAHARAT

Osman Müftüoğlu, güçlü bir hafıza için 3 farklı baharat önerdi.

Bunlardan biri de zerdeçal. Almanya'da yapılan bir araştırma zerdeçalın içerisindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde oldukça önemli bir rol oynadığını kanıtladı. Öte yandan uzman isim, unutkanlık yaşayan kişilere safran ve kimyonu da önerdi.

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