HABER

Anayasa Mahkemesinden "Deniz Yücel" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda hak ihlali sonucuna vardı - Anayasa Mahkemesi, Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti

Anayasa Mahkemesi, "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Die Welt gazetesi muhabiri Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklandı. 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Yücel, 16 Şubat 2018'de tahliye edildi.

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Deniz Yücel'in durumuna ilişkin Yüksek Mahkemenin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Oy çokluğuyla, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, çeşitli iddiaları ise açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçeleriyle kabul edilemez buldu.

Yücel'in "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklandığı belirtilen kararda, başvurucu hakkındaki uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı bulunduğu aktarıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyorİslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyor
Eşini 19 kez bıçaklayan sanığa "iyi hal" indirimli 11 yıl 8 ay hapis cezasıEşini 19 kez bıçaklayan sanığa "iyi hal" indirimli 11 yıl 8 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hak ihlali tazminat

En Çok Okunan Haberler

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

Antalya-Adana uçağında kabin basıncı düştü! Oksijen maskeleri açıldı

Havada korku dolu anlar! Oksijen maskeleri açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.