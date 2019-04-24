Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, bir sendikanın temsilcisi olan ve Milli Savunma Bakanlığında uzmanlık yapan memurun, sendika faaliyetleri nedeniyle görev yaptığı birimden başka yere atanmasının hak ihlali olduğu sonucuna vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir sendikanın Ankara Temsilcisi olan Milli Savunma Bakanlığındaki uzman, "sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve bu nedenle tam bir tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği" gerekçesiyle görev yaptığı Personel Başkanlığından başka birime atandı.

Atama işleminin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açılan dava reddedildi. Buna karşı yapılan karar düzeltme talebinin de AYİM tarafından kabul edilmemesi üzerine uzman, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Atama işleminin sendikal faaliyete dayandığı, işlemin tesisinde idarenin başka gerekçe göstermediği sonucuna varan Yüksek Mahkeme, sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına da karar verdi.